¡Habrá campeón histórico! Spurs elimina al Thunder y cita a los Knicks en las Finales de la NBA

+ Seguir en Seguir en Google
Básquetbol
/
    ¡Habrá campeón histórico! Spurs elimina al Thunder y cita a los Knicks en las Finales de la NBA
    Victor Wembanyama lidera el nuevo proyecto de Spurs, que ahora buscará el campeonato ante los Knicks de Nueva York. FOTO: AP

Con Victor Wembanyama como figura de una generación dorada, San Antonio venció a Oklahoma City en el Juego 7 de la Final del Oeste y se medirá ante Nueva York

La Final de la NBA 2026 ya tiene protagonistas y promete una serie con aroma histórico: Spurs de San Antonio contra Knicks de Nueva York. El equipo texano silenció al Thunder de Oklahoma City en el Paycom Center, se impuso 111-103 en el Juego 7 de la Final de la Conferencia Oeste y selló su regreso a la serie por el campeonato después de 12 años.

El triunfo de los Spurs tuvo como eje a Victor Wembanyama, quien volvió a cargar con el peso competitivo del equipo en el escenario de mayor presión. Aunque el francés fue el gran foco de atención, San Antonio encontró respuestas colectivas en los momentos clave, con Julian Champagnie encendido desde el perímetro y una defensa que logró resistir el empuje final del Thunder.

Oklahoma City, vigente campeón, no pudo defender su corona hasta la última instancia. Shai Gilgeous-Alexander sostuvo al Thunder con una actuación de alto voltaje, pero las ausencias y la falta de claridad en los minutos finales terminaron por abrirle la puerta a unos Spurs que completaron la remontada en la serie, luego de haber llegado abajo 3-2.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/epico-toluca-es-campeon-de-la-concachampions-tras-vencer-a-tigres-en-penales-gignac-se-despide-sin-corona-CG21056352

La victoria también representa un golpe simbólico para la NBA: San Antonio vuelve a una Final por primera vez desde 2014, cuando conquistó el título ante Miami Heat. Ahora, la franquicia que marcó una era con Gregg Popovich y Tim Duncan tendrá una nueva oportunidad de levantar el trofeo, esta vez con Wembanyama como rostro principal del proyecto.

Del otro lado aparecerán los Knicks de Nueva York, que viven su mejor momento en décadas. La quinteta neoyorquina barrió a los Cavaliers de Cleveland en la Final del Este y alcanzó su primera serie por el campeonato desde 1999, justamente el año en que cayó ante San Antonio en las Finales.

Con Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby como pilares, los Knicks llegan con una racha dominante y una afición encendida por la posibilidad de ver a Nueva York campeón por primera vez desde 1973. El Madison Square Garden volverá a tener noches de Finales, mientras que San Antonio buscará ampliar su legado desde el Frost Bank Center.

La serie también pondrá frente a frente dos estilos que llegan en pleno ascenso. Spurs apostará por la versatilidad de Wembanyama, su capacidad para cambiar tiros en defensa y generar ventajas desde cualquier zona de la duela, mientras que los Knicks intentarán imponer el ritmo físico que los llevó a dominar el Este.

La batalla en la pintura, el control de los rebotes y la eficacia desde el perímetro podrían marcar el rumbo de una Final que luce pareja desde el primer duelo.

Para San Antonio, esta Final representa la confirmación de una reconstrucción acelerada; para Nueva York, la oportunidad de romper una sequía que ha pesado por más de medio siglo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Basquetbol
Playoffs
resultados

Localizaciones


Oklahoma CIty

Organizaciones


NBA
Oklahoma City Thunder
San Antonio Spurs

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Narcobloqueos en Zitácuaro, Michoacán

‘Narcobloqueos’ dentro de Zitácuaro, Michoacán, tras enfrentamientos con Ejército de México
Traición a la patria

Traición a la patria
true

Dos Leones y la misma advertencia: conectar
Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la PDI de Sinaloa, se entregó a la justicia estadounidense.

ÚLTIMA HORA: Se entrega en Estados Unidos Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), arribaron a Reynosa, Tamaulipas.

Cártel del noreste está en la mira de Trump
El expresidente de México, Enrique Peña Nieto (EPN), fue fotografiado en el Hotel Ixtapan Spas Resort de Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Peña Nieto reaparece en México, es visto en hotel de Ixtapan de la Sal
El programa de Vinculación Productiva del INAPAM permite que las personas de la tercera edad que continúan trabajando formalmente accedan al reparto de utilidades.

INAPAM: adultos mayores con credencial recibirán pago especial este 30 de mayo
Usuarios en México ya pueden verificar si su línea telefónica está vinculada correctamente a su CURP ante la CRT y solicitar desvinculaciones.

¿Cómo saber si mi línea ya esta registrada con el CURP ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones?