¡Habrá campeón histórico! Spurs elimina al Thunder y cita a los Knicks en las Finales de la NBA

La Final de la NBA 2026 ya tiene protagonistas y promete una serie con aroma histórico: Spurs de San Antonio contra Knicks de Nueva York. El equipo texano silenció al Thunder de Oklahoma City en el Paycom Center, se impuso 111-103 en el Juego 7 de la Final de la Conferencia Oeste y selló su regreso a la serie por el campeonato después de 12 años. El triunfo de los Spurs tuvo como eje a Victor Wembanyama, quien volvió a cargar con el peso competitivo del equipo en el escenario de mayor presión. Aunque el francés fue el gran foco de atención, San Antonio encontró respuestas colectivas en los momentos clave, con Julian Champagnie encendido desde el perímetro y una defensa que logró resistir el empuje final del Thunder. Oklahoma City, vigente campeón, no pudo defender su corona hasta la última instancia. Shai Gilgeous-Alexander sostuvo al Thunder con una actuación de alto voltaje, pero las ausencias y la falta de claridad en los minutos finales terminaron por abrirle la puerta a unos Spurs que completaron la remontada en la serie, luego de haber llegado abajo 3-2.

La victoria también representa un golpe simbólico para la NBA: San Antonio vuelve a una Final por primera vez desde 2014, cuando conquistó el título ante Miami Heat. Ahora, la franquicia que marcó una era con Gregg Popovich y Tim Duncan tendrá una nueva oportunidad de levantar el trofeo, esta vez con Wembanyama como rostro principal del proyecto. Del otro lado aparecerán los Knicks de Nueva York, que viven su mejor momento en décadas. La quinteta neoyorquina barrió a los Cavaliers de Cleveland en la Final del Este y alcanzó su primera serie por el campeonato desde 1999, justamente el año en que cayó ante San Antonio en las Finales. Con Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns y OG Anunoby como pilares, los Knicks llegan con una racha dominante y una afición encendida por la posibilidad de ver a Nueva York campeón por primera vez desde 1973. El Madison Square Garden volverá a tener noches de Finales, mientras que San Antonio buscará ampliar su legado desde el Frost Bank Center. La serie también pondrá frente a frente dos estilos que llegan en pleno ascenso. Spurs apostará por la versatilidad de Wembanyama, su capacidad para cambiar tiros en defensa y generar ventajas desde cualquier zona de la duela, mientras que los Knicks intentarán imponer el ritmo físico que los llevó a dominar el Este.

La batalla en la pintura, el control de los rebotes y la eficacia desde el perímetro podrían marcar el rumbo de una Final que luce pareja desde el primer duelo. Para San Antonio, esta Final representa la confirmación de una reconstrucción acelerada; para Nueva York, la oportunidad de romper una sequía que ha pesado por más de medio siglo.

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