Spurs aplastan al Thunder y fuerzan el séptimo juego en la final del Oeste

Wembanyama terminó la noche con 28 puntos, 10 rebotes y tres tapas, liderando una actuación mucho más intensa de San Antonio después de la derrota sufrida en el quinto encuentro de la serie, cuando el Thunder se impuso 127-114.

Victor Wembanyama respondió en el momento más importante para los Spurs de San Antonio. Con una actuación dominante del francés, el equipo texano aplastó 118-91 al Thunder el jueves y obligó a que la final de la Conferencia Oeste se defina hasta el séptimo partido en Oklahoma City.

Desde el inicio, los Spurs mostraron una actitud distinta. La defensa presionó constantemente y el ataque encontró ritmo rápido, aprovechando los espacios que dejó Oklahoma City. El equipo local logró despegarse en el marcador desde la primera mitad y nunca permitió una reacción seria del campeón defensor.

Dylan Harper colaboró con 18 puntos, mientras que Stephon Castle añadió 17 unidades en otra sólida actuación del joven núcleo de San Antonio. Devin Vassell también fue clave con 12 puntos y dos tapones que levantaron al público en momentos importantes del encuentro.

El Thunder tuvo una de sus peores actuaciones ofensivas de toda la postemporada. Shai Gilgeous-Alexander, principal figura del equipo, fue limitado a apenas 15 puntos al acertar seis de sus 18 disparos de campo. La defensa de los Spurs logró incomodarlo durante toda la noche y evitó que encontrara espacios para atacar la pintura.

La diferencia definitiva llegó en el tercer cuarto. Oklahoma City pasó más de ocho minutos sin conseguir puntos, una sequía que San Antonio aprovechó con una racha de 22 unidades consecutivas. El marcador se disparó hasta 92-64 con menos de un minuto por jugar en el periodo y prácticamente dejó sentenciado el partido.

El dominio de los Spurs fue evidente en ambos lados de la cancha. Además de controlar los rebotes y limitar al Thunder en ofensiva, San Antonio mantuvo un ritmo constante que desgastó al rival conforme avanzaron los minutos.

La serie, marcada por resultados disparejos, tendrá ahora un desenlace definitivo. El margen promedio de victoria en los seis partidos ha sido de 15.3 puntos, reflejo de unos enfrentamientos donde ningún equipo ha podido establecer un dominio continuo. Las victorias de los Spurs, incluso, han llegado por un promedio de 18.3 unidades.