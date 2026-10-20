¡Atención Saltillo! Cerrarán carriles del bulevar Fundadores por obras del puente Misión Cerritos

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    ¡Atención Saltillo! Cerrarán carriles del bulevar Fundadores por obras del puente Misión Cerritos
    Las maniobras para reubicar un gasoducto modificarán la circulación de un tramo del bulevar Fundadores. VANGUARDIA

Los trabajos de Naturgy comenzarán la noche del jueves 22 de octubre y afectarán ambos sentidos de circulación; automovilistas deberán tomar precauciones y considerar rutas alternas

La circulación por el bulevar Fundadores, al oriente de Saltillo, tendrá modificaciones a partir de la noche de este jueves 22 de octubre, debido a las maniobras que realizará la empresa Naturgy para reubicar un gasoducto como parte de la construcción del Puente Superior Vehicular Misión Cerritos.

Las labores provocarán cierres parciales de carriles y desvíos en ambos sentidos de la vialidad, a la altura de los bulevares Gaspar Valdez y Misión Santa Lucía, por lo que se recomienda a los conductores anticipar sus traslados y extremar precauciones al circular por la zona.

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De acuerdo con la información del Gobierno Municipal de Saltillo, la primera etapa de los trabajos comenzará a las 22:00 horas del jueves, en el sentido de poniente a oriente.

$!Los cierres de carriles comenzarán el jueves a las 22:00 horas y continuarán durante la madrugada del viernes.
Los cierres de carriles comenzarán el jueves a las 22:00 horas y continuarán durante la madrugada del viernes. CORTESÍA

Durante esta fase, los carriles central y derecho permanecerán cerrados inicialmente, por lo que los vehículos deberán avanzar por el carril izquierdo. Conforme progresen las maniobras, se modificarán las restricciones para permitir el paso por los carriles central y derecho, mientras el izquierdo quedará fuera de circulación.

La intervención continuará durante la madrugada del viernes 23 de octubre en el sentido contrario, de oriente a poniente. En este tramo, los trabajos iniciarán a las 00:00 horas y obligarán a desviar el tránsito hacia la lateral del bulevar Fundadores, debido a las maniobras que se desarrollarán sobre los tres carriles principales.

Las restricciones están relacionadas con el desplazamiento de infraestructura de gas para permitir el avance de la obra del puente Misión Cerritos, proyecto que requiere adecuaciones en la zona donde confluyen las vialidades Gaspar Valdez y Misión Santa Lucía.

Durante las labores habrá maquinaria y trabajadores de Naturgy sobre la vialidad, por lo que las autoridades municipales pidieron respetar los señalamientos preventivos y las indicaciones del personal encargado de controlar el tránsito.

Entre las recomendaciones para los automovilistas se encuentran reducir la velocidad, mantener la atención en los cambios de circulación y calcular tiempo adicional para llegar a sus destinos. También se sugiere utilizar rutas alternas cuando sea posible, con el propósito de disminuir los retrasos y evitar incidentes.

El Gobierno Municipal pidió la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones temporales y reiteró el llamado a conducir con precaución mientras se desarrollan los trabajos en ambos sentidos del bulevar Fundadores.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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