Alistan operativo de regreso a clases en Saltillo

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Alistan operativo de regreso a clases en Saltillo
    Los oficiales estarán en las vialidades para agilizar el tránsito en zonas escolares y evitar las dobles filas. CORTESÍA

Policía municipal desplegará elementos en escuelas y cruceros desde las 6:30 de la mañana

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementará este lunes un operativo de regreso a clases en Saltillo, con presencia en escuelas y principales vialidades de la ciudad.

De acuerdo con el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, el despliegue iniciará desde las 6:30 de la mañana y contempla la participación de todo el estado de fuerza.

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Los elementos estarán asignados a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria considerados de alta demanda, con el objetivo de apoyar en la movilidad durante los horarios de entrada y salida.

Además, se dará cobertura en cruceros y vialidades principales para agilizar el tránsito vehicular y brindar apoyo a peatones.

“En Saltillo, en temas de seguridad, no bajamos la guardia y por ello ya estamos listos para dar vialidad en principales cruceros”, señaló.

El funcionario también exhortó a la población a salir con tiempo, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y conducir con precaución.

$!Elementos de seguridad brindarán apoyo a estudiantes y padres durante los horarios de entrada.
Elementos de seguridad brindarán apoyo a estudiantes y padres durante los horarios de entrada. CORTESÍA

”La indicación para todos los agrupamientos es que se acerquen a las escuelas que ya tienen asignadas para apoyar a padres y madres de familia, además de estudiantes”, añadió.

Para reportes o solicitudes de apoyo, se mantienen disponibles los canales de atención como el 911, la App Saltillo Seguro, la Policía Municipal al 844-414-11-14 y al Chatbot de la Comisaría 844-893-09-09.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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