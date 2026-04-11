Alistan operativo de regreso a clases en Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo implementará este lunes un operativo de regreso a clases en Saltillo, con presencia en escuelas y principales vialidades de la ciudad. De acuerdo con el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, el despliegue iniciará desde las 6:30 de la mañana y contempla la participación de todo el estado de fuerza.

Los elementos estarán asignados a planteles de nivel preescolar, primaria y secundaria considerados de alta demanda, con el objetivo de apoyar en la movilidad durante los horarios de entrada y salida. Además, se dará cobertura en cruceros y vialidades principales para agilizar el tránsito vehicular y brindar apoyo a peatones. “En Saltillo, en temas de seguridad, no bajamos la guardia y por ello ya estamos listos para dar vialidad en principales cruceros”, señaló. El funcionario también exhortó a la población a salir con tiempo, respetar los límites de velocidad, usar el cinturón de seguridad y conducir con precaución.

”La indicación para todos los agrupamientos es que se acerquen a las escuelas que ya tienen asignadas para apoyar a padres y madres de familia, además de estudiantes”, añadió. Para reportes o solicitudes de apoyo, se mantienen disponibles los canales de atención como el 911, la App Saltillo Seguro, la Policía Municipal al 844-414-11-14 y al Chatbot de la Comisaría 844-893-09-09.

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