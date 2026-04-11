Realizan operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo

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Saltillo
/ 11 abril 2026
    Realizan operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo
    Dependencias de seguridad, Protección Civil y desarrollo urbano participaron en las inspecciones. CORTESÍA

Autoridades municipales verifican aforo, documentación y niveles de ruido en establecimientos

Autoridades municipales reforzaron los operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo, con el objetivo de verificar que los establecimientos operen conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, en estas acciones participan distintas dependencias municipales en coordinación, entre ellas la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Medio Ambiente, así como Protección Civil y Bomberos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/comerciantes-del-centro-historico-de-saltillo-ratifican-dirigencia-ID19929670

Durante los recorridos, el personal revisa que los negocios cuenten con su documentación en regla, respeten los límites de aforo y cumplan con las disposiciones en materia de ruido.

$!Las revisiones incluyeron verificación de documentos, aforo y niveles de ruido en bares y restaurantes.
Las revisiones incluyeron verificación de documentos, aforo y niveles de ruido en bares y restaurantes. CORTESÍA

“El objetivo de este operativo es verificar que los establecimientos operen cumpliendo la normativa vigente, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de sus clientes y del entorno”, señaló.

El funcionario indicó que este tipo de operativos se mantendrán de forma periódica en la zona centro.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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