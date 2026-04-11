Realizan operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo

Autoridades municipales reforzaron los operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo, con el objetivo de verificar que los establecimientos operen conforme a la normativa vigente.

De acuerdo con el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, en estas acciones participan distintas dependencias municipales en coordinación, entre ellas la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Medio Ambiente, así como Protección Civil y Bomberos.