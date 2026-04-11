Realizan operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo
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Autoridades municipales verifican aforo, documentación y niveles de ruido en establecimientos
Autoridades municipales reforzaron los operativos en bares y restaurantes del Centro de Saltillo, con el objetivo de verificar que los establecimientos operen conforme a la normativa vigente.
De acuerdo con el director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, en estas acciones participan distintas dependencias municipales en coordinación, entre ellas la Secretaría del Ayuntamiento, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Medio Ambiente, así como Protección Civil y Bomberos.
Durante los recorridos, el personal revisa que los negocios cuenten con su documentación en regla, respeten los límites de aforo y cumplan con las disposiciones en materia de ruido.
“El objetivo de este operativo es verificar que los establecimientos operen cumpliendo la normativa vigente, con el fin de garantizar la seguridad y bienestar de sus clientes y del entorno”, señaló.
El funcionario indicó que este tipo de operativos se mantendrán de forma periódica en la zona centro.