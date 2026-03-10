Alumna de secundaria en Saltillo se lanza del segundo piso del plantel

Una estudiante de la secundaria número 19 “Ejército Mexicano” de Saltillo, en el turno vespertino, atentó contra su vida al lanzarse desde el segundo piso; su estado de salud se reporta como delicado.

La menor, identificada como Dariela N., de 13 años, fue trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE, donde recibió atención médica por una fractura expuesta en la pierna derecha.

