Alumna de secundaria en Saltillo se lanza del segundo piso del plantel

La menor fue trasladada a un centro de salud tras sufrir una fractura expuesta en su pierna derecha
Una estudiante de la secundaria número 19 “Ejército Mexicano” de Saltillo, en el turno vespertino, atentó contra su vida al lanzarse desde el segundo piso; su estado de salud se reporta como delicado.
La menor, identificada como Dariela N., de 13 años, fue trasladada de urgencia a la clínica del ISSSTE, donde recibió atención médica por una fractura expuesta en la pierna derecha.
Según los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 15:00 horas en las instalaciones del plantel, ubicado en el cruce de las calles Pedro Figueroa y Venustiano Carranza. El hecho fue reportado por el director de la escuela, lo que permitió la rápida movilización de los servicios de emergencia.
Tras la caída, la estudiante se mantuvo consciente. La altura desde la que se lanzó es de aproximadamente cuatro metros. Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho y brindar seguimiento. Como parte del protocolo, se prevé que Dariela reciba atención psicológica especializada, al igual que sus familiares.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las circunstancias que motivaron el incidente, por lo que el caso continúa bajo investigación por las instancias correspondientes.