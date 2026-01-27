Ambas conductoras aseguraban tener la luz verde tras choque en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Autoridades de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes mientras las aseguradoras intentaban llegar a un acuerdo
Dos automovilistas alegaron tener la luz del semáforo en verde tras verse involucradas en un accidente vial ocurrido la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.
Alrededor de las 08:40 horas se registró el percance, en el que participó un automóvil Nissan Versa, conducido por una mujer que circulaba por el bulevar Nazario Ortiz Garza, en dirección de Jesús Valdés Sánchez hacia Luis Echeverría Álvarez.
TE PUEDE INTERESAR: Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas
Al llegar al cruce con el periférico, el Nissan impactó a un vehículo Honda, lo que provocó que este girara y que ambas unidades quedaran de frente. Tras el choque, arribó personal de la Policía Municipal de Tránsito para tomar conocimiento de lo sucedido.
Los oficiales se entrevistaron con las conductoras involucradas, quienes coincidieron en señalar que tenían la luz verde del semáforo al momento del accidente, por lo que ambas dieron aviso a sus respectivas aseguradoras.
Se intentó llegar a un convenio por los daños ocasionados y, al no registrarse personas lesionadas, se dejó el caso en manos de las aseguradoras. En caso de no alcanzar un acuerdo, el accidente sería consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.