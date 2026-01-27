Ambas conductoras aseguraban tener la luz verde tras choque en Saltillo

    Las unidades quedaron de frente tras el impacto registrado en el cruce del periférico. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes mientras las aseguradoras intentaban llegar a un acuerdo

Dos automovilistas alegaron tener la luz del semáforo en verde tras verse involucradas en un accidente vial ocurrido la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

Alrededor de las 08:40 horas se registró el percance, en el que participó un automóvil Nissan Versa, conducido por una mujer que circulaba por el bulevar Nazario Ortiz Garza, en dirección de Jesús Valdés Sánchez hacia Luis Echeverría Álvarez.

$!Dos vehículos resultaron con daños tras el choque registrado en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y Nazario Ortiz Garza.
Dos vehículos resultaron con daños tras el choque registrado en el cruce de Luis Echeverría Álvarez y Nazario Ortiz Garza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al llegar al cruce con el periférico, el Nissan impactó a un vehículo Honda, lo que provocó que este girara y que ambas unidades quedaran de frente. Tras el choque, arribó personal de la Policía Municipal de Tránsito para tomar conocimiento de lo sucedido.

$!Las conductoras involucradas dieron aviso a sus aseguradoras para la evaluación de los daños.
Las conductoras involucradas dieron aviso a sus aseguradoras para la evaluación de los daños. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Los oficiales se entrevistaron con las conductoras involucradas, quienes coincidieron en señalar que tenían la luz verde del semáforo al momento del accidente, por lo que ambas dieron aviso a sus respectivas aseguradoras.

Se intentó llegar a un convenio por los daños ocasionados y, al no registrarse personas lesionadas, se dejó el caso en manos de las aseguradoras. En caso de no alcanzar un acuerdo, el accidente sería consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales.

