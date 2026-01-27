Ambas conductoras aseguraban tener la luz verde tras choque en Saltillo

Dos automovilistas alegaron tener la luz del semáforo en verde tras verse involucradas en un accidente vial ocurrido la mañana de este martes en el cruce de los bulevares Luis Echeverría Álvarez y Nazario Ortiz Garza, en Saltillo.

Alrededor de las 08:40 horas se registró el percance, en el que participó un automóvil Nissan Versa, conducido por una mujer que circulaba por el bulevar Nazario Ortiz Garza, en dirección de Jesús Valdés Sánchez hacia Luis Echeverría Álvarez.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas