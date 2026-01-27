Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas

Saltillo
/ 27 enero 2026
    Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas
    Elementos de emergencia acudieron a unos departamentos de la colonia Jardín tras el reporte al 911. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Autoridades acordonaron el área y realizaron labores periciales luego de que se reportara el hallazgo, mientras se esperan los resultados de la necropsia

Una persona fue localizada sin vida al interior de unos departamentos ubicados en la calle Roble, en la colonia Jardín. El hallazgo fue reportado a través del sistema de emergencias 911 en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre acudió al domicilio para recoger a un amigo y trasladarlo a su trabajo. Al asomarse por una ventana, observó a la persona dentro del baño, con la llave del agua abierta. Tras llamarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, solicitó apoyo de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choque múltiple provoca caos vial en el bulevar V. Carranza

Policías municipales resguardaron el área mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la apertura del inmueble para permitir el acceso. Una vez en el interior, procedieron a valorar a la persona localizada.

Tras la revisión, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Miguel Ángel ¨N¨, de 37 años de edad, de profesión fisioterapeuta.

Peritos de la Agencia de Investigación Criminal realizaron la recabación de evidencias en el lugar. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para resguardar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y corroboraron el fallecimiento, dando aviso a las autoridades para las diligencias legales.

Posteriormente, peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento y la recabación de evidencias. De manera preliminar, se indicó que también se localizó una llave de gas abierta, por lo que será a través de la necropsia que se determinen las causas de la muerte.

