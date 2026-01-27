Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas

Una persona fue localizada sin vida al interior de unos departamentos ubicados en la calle Roble, en la colonia Jardín. El hallazgo fue reportado a través del sistema de emergencias 911 en Saltillo.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre acudió al domicilio para recoger a un amigo y trasladarlo a su trabajo. Al asomarse por una ventana, observó a la persona dentro del baño, con la llave del agua abierta. Tras llamarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, solicitó apoyo de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: choque múltiple provoca caos vial en el bulevar V. Carranza