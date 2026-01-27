Encuentran sin vida a fisioterapeuta en Saltillo; investigan causas
Autoridades acordonaron el área y realizaron labores periciales luego de que se reportara el hallazgo, mientras se esperan los resultados de la necropsia
Una persona fue localizada sin vida al interior de unos departamentos ubicados en la calle Roble, en la colonia Jardín. El hallazgo fue reportado a través del sistema de emergencias 911 en Saltillo.
De acuerdo con los primeros reportes, un hombre acudió al domicilio para recoger a un amigo y trasladarlo a su trabajo. Al asomarse por una ventana, observó a la persona dentro del baño, con la llave del agua abierta. Tras llamarlo en repetidas ocasiones sin obtener respuesta, solicitó apoyo de las autoridades.
Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron la apertura del inmueble para permitir el acceso. Una vez en el interior, procedieron a valorar a la persona localizada.
Tras la revisión, se confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales. La víctima fue identificada como Miguel Ángel ¨N¨, de 37 años de edad, de profesión fisioterapeuta.
Elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para resguardar el área, mientras que paramédicos de la Cruz Roja realizaron la valoración correspondiente y corroboraron el fallecimiento, dando aviso a las autoridades para las diligencias legales.
Posteriormente, peritos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar el levantamiento y la recabación de evidencias. De manera preliminar, se indicó que también se localizó una llave de gas abierta, por lo que será a través de la necropsia que se determinen las causas de la muerte.