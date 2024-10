‘Amor y Despecho’ en Saltillo (o cómo hacía falta un lugar exclusivo para mujeres, lejos de acoso y celos)

La iniciativa se concretó después de que Alejandra y su esposo, quien cuenta con experiencia en el sector de la restauración, analizaron el potencial de este mercado en Saltillo con la distinción de la exclusividad de género.

El bar ha sido un éxito inmediato, atrayendo a mujeres de todas las edades que buscan disfrutar de un ambiente amigable y de respeto. Desde su inauguración, las reservaciones han sido una constante, con listas de espera que muestran la necesidad de este espacio en la capital.

“Las reacciones han sido muy buenas. Muchas dicen que se sienten a gusto, que pueden platicar, bailar y disfrutar sin preocupaciones”, menciona Alejandra con entusiasmo. Además, la dinámica del lugar promueve una sensación de unidad entre las asistentes, donde la animadora se encarga de motivar a las mesas a compartir y participar.

El concepto de “Amor y Despecho” no se limita al desamor; está diseñado para todas las mujeres, ya sean aquellas que buscan celebrar un amor nuevo o quienes atraviesan una ruptura.

La llegada de este bar ha abierto un nuevo panorama en Saltillo, donde muchas mujeres ahora pueden salir sin la incomodidad que implica estar en un entorno mixto.

“Cuando tu plan es ir a tomar con tus amigas, es incómodo ir a un lugar mixto si eres casada, tienes pareja o no buscas una pareja; es que qué incómodo estar explicando. También influye en cómo te vistes para ‘no llamar su atención’ y no, yo me quiero vestir bonita nada más. Es algo que no nos debería de importar, pero desgraciadamente lo tomamos en cuenta” dijo.

“Amor y Despecho no se compara en el mercado porque Saltillo está lleno de lugares mixtos. Si quieren salir con amigas, se quieren sentir seguras, ‘Amor y despecho’ ofrece un ambiente seguro y tranquilo de respeto”, señala Alejandra, vislumbrando un futuro prometedor para su emprendimiento.