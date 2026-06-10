Amplían horario de la Ruta RS-211 para el Fut Fest en el Biblioparque Norte de Saltillo

La inauguración oficial comenzará a las 11:30 de la mañana, dando paso al partido inaugural a la 1:00 de la tarde entre México y Sudáfrica. El edil expresó su entusiasmo por el evento y pronosticó un marcador de “2 a 1 a favor de México”.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González , anunció el arranque del Fut Fest, un festival con temática futbolera que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en los alrededores del Biblioparque Norte, con más de 30 partidos y actividades culturales gratuitas.

Este festival coincidirá con el Festival Internacional de las Artes el 14 de junio, el cual sumará más de 400 actividades y culminará con la celebración del 449 aniversario de Saltillo. Entre los espectáculos destaca el concierto del grupo Bronco el viernes 12 de junio.

Horarios de la Ruta 211

Para facilitar el traslado de los asistentes al Biblioparque Norte, las autoridades estatales y municipales confirmaron ajustes en las frecuencias del transporte público que circula por la zona, incluyendo la Ruta 211.

El alcalde explicó que el servicio de transporte público se extenderá hasta las 10:30 de la noche o más tarde, dependiendo de los días de concierto, con el objetivo de garantizar un retorno seguro para las familias.

El Fut Fest, además de la transmisión de selecciones como Argentina, Francia y Alemania, contará con áreas gastronómicas, juegos mecánicos y torneos deportivos diseñados especialmente para niñas, niños y jóvenes, con acceso completamente gratuito.

Operativos de seguridad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Tránsito y Protección Civil, desplegará un operativo especial en la zona para regular el flujo vehicular y mantener el orden público.