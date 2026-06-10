Amplían horario de la Ruta RS-211 para el Fut Fest en el Biblioparque Norte de Saltillo

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Saltillo
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    Amplían horario de la Ruta RS-211 para el Fut Fest en el Biblioparque Norte de Saltillo
    Ajustan frecuencias de camiones para facilitar acceso al Fut Fest CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz González detalló la logística, los eventos artísticos y el despliegue de seguridad para el festival gratuito

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció el arranque del Fut Fest, un festival con temática futbolera que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio en los alrededores del Biblioparque Norte, con más de 30 partidos y actividades culturales gratuitas.

La inauguración oficial comenzará a las 11:30 de la mañana, dando paso al partido inaugural a la 1:00 de la tarde entre México y Sudáfrica. El edil expresó su entusiasmo por el evento y pronosticó un marcador de “2 a 1 a favor de México”.

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Este festival coincidirá con el Festival Internacional de las Artes el 14 de junio, el cual sumará más de 400 actividades y culminará con la celebración del 449 aniversario de Saltillo. Entre los espectáculos destaca el concierto del grupo Bronco el viernes 12 de junio.

Horarios de la Ruta 211

Para facilitar el traslado de los asistentes al Biblioparque Norte, las autoridades estatales y municipales confirmaron ajustes en las frecuencias del transporte público que circula por la zona, incluyendo la Ruta 211.

El alcalde explicó que el servicio de transporte público se extenderá hasta las 10:30 de la noche o más tarde, dependiendo de los días de concierto, con el objetivo de garantizar un retorno seguro para las familias.

El Fut Fest, además de la transmisión de selecciones como Argentina, Francia y Alemania, contará con áreas gastronómicas, juegos mecánicos y torneos deportivos diseñados especialmente para niñas, niños y jóvenes, con acceso completamente gratuito.

Operativos de seguridad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con Tránsito y Protección Civil, desplegará un operativo especial en la zona para regular el flujo vehicular y mantener el orden público.

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Javier Díaz González informó que se han realizado reuniones con vecinos del sector para atender dudas sobre las vialidades. Asimismo, señaló que los agrupamientos policiales estarán atentos a posibles celebraciones tras los partidos de la selección mexicana.

Finalmente, el munícipe destacó que, al tratarse de la primera edición de este tipo de evento, las autoridades mantienen una expectativa positiva y reiteró el compromiso del Ayuntamiento para garantizar la tranquilidad, la paz y la seguridad de los asistentes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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