Prevén repunte del 30% en turismo por periodo vacacional y Fut Fest en Saltillo

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    Prevén repunte del 30% en turismo por periodo vacacional y Fut Fest en Saltillo
    Las autoridades municipales proyectan un aumento del 30 por ciento en la afluencia de visitantes por el evento futbolístico.

La ocupación hotelera se fortalecerá mediante alianzas estratégicas con operadores de Nuevo León para los meses de junio y julio

Una sólida derrama económica y un incremento del 30 por ciento en la afluencia de visitantes son las expectativas que las autoridades de Saltillo tienen para la próxima temporada vacacional de verano, resultado de la coordinación entre los operadores turísticos de Coahuila y la vecina ciudad de Monterrey.

El alcalde Javier Díaz González informó que la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) trabaja de manera estrecha con el sector turístico para consolidar opciones de hospedaje, recorridos y experiencias en la Región Sureste, con el objetivo de atraer a visitantes que se encuentren en Nuevo León y motivarlos a conocer los atractivos del municipio y sus alrededores.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-vivira-la-fiebre-mundialista-con-mas-de-120-actividades-en-el-futfest-2026-BI20825242

El edil destacó que esta estrategia busca fortalecer la actividad económica local mediante la promoción turística y la generación de eventos que incentiven la llegada de turistas durante los próximos meses.

Como parte de las acciones para impulsar el dinamismo social y económico de la ciudad, Díaz González anunció el arranque del evento “Fútbol Fest”, que iniciará oficialmente el próximo 11 de junio, en el marco de la celebración de los principales torneos internacionales de futbol.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/arrancara-futfest-saltillo-2026-con-mas-de-120-actividades-para-toda-la-familia-PA21219701

“El viernes arrancamos también con nuestra cartelera artística. Tendremos la presentación de Bronco el 12 de junio dentro del Fútbol Fest. Invitamos a todas y todos los saltillenses a disfrutar de este espacio, donde habrá juegos mecánicos, actividades deportivas, culturales y una gran oferta de entretenimiento para las familias”, señaló el Alcalde.

El mandatario municipal confió en que tanto la temporada vacacional como las actividades del Fútbol Fest contribuirán a incrementar la afluencia de visitantes y a fortalecer la economía de Saltillo durante el verano.

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Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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