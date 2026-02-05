Amplían recepción de cartillas del Servicio Militar en Saltillo

El Ejército Mexicano, a través de la Comandancia de la Sexta Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería, informó sobre la ampliación del periodo de recepción de cartillas de Identidad Militar durante el mes de febrero de 2026.

De acuerdo con la información oficial, la invitación está dirigida a los jóvenes conscriptos de la Clase 2007 y a los remisos del municipio de Saltillo, quienes podrán realizar este trámite los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero.

La recepción de la documentación se llevará a cabo en las instalaciones del 69 Batallón de Infantería, ubicadas en la carretera Zacatecas, kilómetro 3.5, colonia Las Teresitas, en un horario de 8:00 a 13:00 horas.

Las autoridades militares informaron que para realizar el trámite es indispensable presentar la cartilla original, así como copia del acta de nacimiento, CURP en formato reciente, credencial para votar (INE) y comprobante de domicilio.

El Ejército Mexicano reiteró el llamado a los jóvenes a cumplir en tiempo y forma con este procedimiento, el cual es un requisito fundamental del Servicio Militar Nacional.