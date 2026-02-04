Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 febrero 2026
    Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026
    Se recaudaron 365.5 millones de pesos netos durante el mes de enero, informó el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Diez contribuyentes cumplidos ganaron 100 mil pesos cada uno

En un acto de transparencia y reconocimiento a la responsabilidad civil, el alcalde Javier Díaz González encabezó el Primer Sorteo “Por Amor a Saltillo 2026”, donde se entregaron 10 premios de 100 mil pesos en efectivo a contribuyentes que cumplieron con su pago del predial durante el mes de enero.

El edil informó que durante el primer mes del año se registró el pago de más de 145 mil predios, logrando una recaudación neta de 365.5 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 14.5% en comparación con el ejercicio fiscal de 2025.

TE PUEDE INTERESAR: Aprueban convocatoria del Presupuesto Participativo 2026 en Saltillo

Díaz González subrayó que este flujo de recursos no solo beneficia a las arcas municipales, sino directamente al bolsillo de los ciudadanos, quienes ahorraron en conjunto más de 78 millones de pesos gracias a los descuentos por pronto pago.

“Esto es un reflejo de la confianza de la ciudadanía en las autoridades municipales, porque ven reflejado que este recurso va al tema de obras, programas o acciones”, afirmó el alcalde.

Digitalización y transparenciaUn dato relevante destacado por el munícipe fue que el 25% de los contribuyentes optaron por realizar su trámite de manera digital a través de la plataforma en línea, modalidad que también fue integrada en la tómbola de ganadores.

Para garantizar la legalidad del evento, se contó con la presencia de Néstor Guerrero Montiel, interventor de la Secretaría de Gobernación, y del Notario Público 138, Francisco Juaristi Guerra.

$!Quienes no ganaron en enero seguirán participando en los sorteos de febrero y marzo.
Quienes no ganaron en enero seguirán participando en los sorteos de febrero y marzo. FOTO: CORTESÍA

Un dato relevante destacado por el munícipe fue que el 25% de los contribuyentes optaron por realizar su trámite de manera digital a través de la plataforma en línea, modalidad que también fue integrada en la tómbola de ganadores.

Para garantizar la legalidad del evento, se contó con la presencia de Néstor Guerrero Montiel, interventor de la Secretaría de Gobernación, y del Notario Público 138, Francisco Juaristi Guerra.

Los contribuyentes que resultaron ganadores fueron Rogelio S., folio 157521; Graciela G., folio 64364; Tania S., folio 125358; Gabriela de L., folio 105970; Rubén G., folio 95664; Thomas C., folio 82183; José R., folio 90294; Martha F., folio 107424; Manuel A., folio 113351; y Cipriana L., folio 161394.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Saltillo cambia vidas en su primer año; Luly López destaca un modelo social más humano

El alcalde recordó a la población que quienes no resultaron ganadores en esta primera edición seguirán participando automáticamente en los sorteos de febrero y marzo, donde se rifarán 50 premios de 10 mil pesos en cada mes.

“Seguimos invitando a las y los saltillenses a cumplir con la contribución del pago del predial y que sepan que todo va destinado a obras, programas y acciones que buscan cómo mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos y a seguir contribuyendo a la grandeza de Saltillo”, dijo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Contribuyentes
Predial

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan a lo seguro

Plan a lo seguro
true

Invasión de 1847: La insultante provocación de Trump a México
true

POLITICÓN: Morena cambia las reglas... La 4T en Coahuila apostará sus plurinominales a operadores de base
Cámaras urbanas captaron el momento en que tres sujetos agredieron a dos jóvenes en la colonia República.

Videovigilancia exhibe agresión y permite detención de tres jóvenes en Saltillo
La política exterior de Trump, destaca HRW, “ha trastocado los cimientos del orden basado en normas”, lo que afecta los derechos humanos.

Alerta HRW de desorden mundial debido a Trump
Autoridades deportivas, asociaciones y cuerpos arbitrales dialogaron sobre la estructura y regulación del Flag Football en la Región Centro.

AFAEC y Deporte de Monclova fortalecen coordinación para el desarrollo del Flag Football
Walmart hace historia al superar el billón de dólares en valor de mercado, consolidándose como el primer minorista tradicional en unirse al exclusivo club de los gigantes tecnológicos.

De minorista tradicional a gigante tecnológico: Walmart alcanza la valuación billonaria
Mientras que los agentes locales pueden ser demandados bajo la Sección 1983, los oficiales federales como los de ICE gozan de una inmunidad que nuevas propuestas legales buscan limitar.

Un viejo artículo legal podría ser clave para responsabilizar a los agentes del ICE