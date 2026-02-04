Premia Saltillo la confianza ciudadana: Javier Díaz encabeza primer sorteo del Predial 2026

En un acto de transparencia y reconocimiento a la responsabilidad civil, el alcalde Javier Díaz González encabezó el Primer Sorteo “Por Amor a Saltillo 2026”, donde se entregaron 10 premios de 100 mil pesos en efectivo a contribuyentes que cumplieron con su pago del predial durante el mes de enero.

El edil informó que durante el primer mes del año se registró el pago de más de 145 mil predios, logrando una recaudación neta de 365.5 millones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 14.5% en comparación con el ejercicio fiscal de 2025.

Díaz González subrayó que este flujo de recursos no solo beneficia a las arcas municipales, sino directamente al bolsillo de los ciudadanos, quienes ahorraron en conjunto más de 78 millones de pesos gracias a los descuentos por pronto pago.

“Esto es un reflejo de la confianza de la ciudadanía en las autoridades municipales, porque ven reflejado que este recurso va al tema de obras, programas o acciones”, afirmó el alcalde.

Digitalización y transparenciaUn dato relevante destacado por el munícipe fue que el 25% de los contribuyentes optaron por realizar su trámite de manera digital a través de la plataforma en línea, modalidad que también fue integrada en la tómbola de ganadores.

Para garantizar la legalidad del evento, se contó con la presencia de Néstor Guerrero Montiel, interventor de la Secretaría de Gobernación, y del Notario Público 138, Francisco Juaristi Guerra.