Anuncia Tecnológico de Saltillo Expo Empleo 2026 para vincular talento con sector productivo

El evento se realizará el miércoles 29 de abril en el lobby del edificio de Gestión Tecnológica y Vinculación, en un horario de 09:00 a 17:00 horas, con la participación de empresas e instituciones interesadas en captar talento joven.

El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Saltillo, llevará a cabo la Expo Empleo 2026, un espacio estratégico orientado a fortalecer la vinculación entre el ámbito académico y el sector productivo.

PLATAFORMA PARA LA INSERCIÓN PROFESIONAL

La Expo Empleo está dirigida a la comunidad estudiantil y egresados del Instituto, quienes tendrán la oportunidad de interactuar directamente con reclutadores, conocer vacantes disponibles y acceder a opciones de prácticas profesionales.

A través del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación, se busca consolidar este tipo de encuentros como una herramienta clave para facilitar la transición del aula al entorno laboral, así como para responder a las demandas actuales del mercado.

IMPULSO A LA VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Además de promover oportunidades de empleo, la jornada permitirá reforzar la relación entre el Instituto y el sector empresarial, generando sinergias que contribuyan al desarrollo regional y a la formación de perfiles competitivos.

Para mayores informes, las y los interesados pueden comunicarse con la oficina de prácticas y promoción profesional del plantel.