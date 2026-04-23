Grupo Industrial Saltillo crece en ventas y fortalece su presencia internacional

Grupo Industrial Saltillo (GIS) reportó un desempeño positivo al cierre del primer trimestre del año, al registrar un incremento de siete por ciento en sus ventas, impulsado principalmente por mayores volúmenes en procesos de fundición, mecanizado y plating en sus operaciones de Norteamérica, Europa y Asia. De acuerdo con su informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía logró avanzar en medio de un entorno global caracterizado por presiones inflacionarias y tensiones geopolíticas, gracias a una estrategia enfocada en el fortalecimiento de capacidades, optimización de procesos y disciplina financiera.

Uno de los motores del crecimiento fue Draxton, su división global de autopartes, que reportó un aumento de 4% en volúmenes de fundición en Europa y Asia, derivado de una mayor diversificación hacia componentes para vehículos comerciales. En Norteamérica, los niveles se mantuvieron estables, mientras que los procesos de mayor valor agregado continuaron en expansión. RENTABILIDAD Y PROYECCIÓN FINANCIERA En términos de rentabilidad, GIS alcanzó una UAFIRDA de 31 millones de dólares, resultado de mejoras en indicadores operativos, una mezcla de productos más favorable y el crecimiento en volumen registrado durante el periodo. El director general, Knut Bentin, destacó que la empresa concretó la captación de nuevos programas por más de 50 millones de dólares, cuyos lanzamientos están previstos en los próximos 2 años.

Asimismo, subrayó que hacia 2026 la compañía mantendrá un enfoque riguroso en la administración del capital de trabajo, la ejecución de inversiones de capital (CapEx) y la reducción de gastos fijos, con el objetivo de fortalecer su flexibilidad financiera y consolidar la solidez de su balance. El desempeño reportado reafirma la capacidad de GIS para adaptarse a condiciones cambiantes del mercado global, al tiempo que consolida su posicionamiento en la industria automotriz y de manufactura avanzada.

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