Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 17 febrero 2026
    Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo
    El alcalde Javier Díaz González anunció la construcción de un puente peatonal en la colonia Hacienda Narro durante un evento escolar. CORTESÍA

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció la próxima construcción de un puente peatonal en la colonia ubicada al sur de Saltillo, obra que busca ofrecer mayor seguridad a las familias que actualmente cruzan un arroyo por un puente vehicular

Durante la entrega de infraestructura educativa en la escuela Javier López del Bosque, ubicada en la colonia Hacienda Narro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció que en las próximas semanas iniciará la construcción de un puente peatonal sobre el arroyo que atraviesa ese sector habitacional.

El edil informó que el proyecto contará con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y tiene como objetivo ofrecer a las familias un cruce seguro y adecuado, ya que actualmente los vecinos deben utilizar un puente vehicular para trasladarse entre ambos lados del cauce.

TE PUEDE INTERESAR: Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio

Díaz González explicó que la obra responde a una necesidad prioritaria del sector, al tratarse de una zona con tránsito constante de estudiantes y habitantes que diariamente cruzan el arroyo para acceder a escuelas, viviendas y servicios. Señaló que el nuevo puente permitirá reducir riesgos y mejorar la movilidad peatonal.

El alcalde indicó que este proyecto forma parte de una estrategia de intervención focalizada en distintos puntos de la ciudad, con acciones que impacten directamente en la calidad de vida de la población. Adelantó que durante 2026 se desarrollarán obras de rehabilitación de vialidades, mejoras en infraestructura educativa y fortalecimiento de centros comunitarios.

Subrayó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido clave para consolidar estos planes de inversión social, priorizando sectores con mayores necesidades en materia de movilidad, seguridad y servicios públicos.

Además, el presidente municipal destacó que continúa la implementación del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual 81 cuadrillas realizan labores de mantenimiento, rehabilitación y embellecimiento urbano en todos los sectores de la ciudad.

Estas acciones incluyen trabajos de limpieza, reparación de espacios públicos y mejoras en la imagen urbana, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el entorno y elevar las condiciones de bienestar en Saltillo.

Con la construcción del puente peatonal en Hacienda Narro, el Gobierno Municipal busca consolidar una red de infraestructura que atienda problemáticas específicas y reduzca riesgos para peatones en zonas habitacionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


obras públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas
Coahuila reportó 34 casos de sífilis adquirida, situándose en niveles similares a otros estados con incidencia intermedia.

Tuberculosis y sífilis repuntan en México; Coahuila se mantiene en nivel intermedio
A partir de ahora, solo los dispositivos ucranianos verificados podrán conectarse a Starlink, lo que excluye a los usuarios rusos.

La ofensiva de Elon Musk contra el uso ilegal de Starlink paraliza los ataques a Ucrania mientras aumentan las bajas rusas
Personal de la autoridad trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense para determinar causas de muerte.

Hallan hombre sin vida en predio baldío de Saltillo; presuntamente tenía dos días fallecido
Soldados canadienses equipados con raquetas de nieve suben a un helicóptero Chinook durante el ejercicio Operación Nanook-Nunalivut en los Territorios del Noroeste.

Canadá se aleja de EU en su nueva expansión de gasto militar
Una instalación con los rostros de estudiantes y ciudadanos muertos en las protestas refleja el clima de dolor e incertidumbre que embarga a la sociedad iraní tras la represión gubernamental.

Irán vive días de zozobra