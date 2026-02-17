Anuncian puente peatonal en Hacienda Narro para mejorar seguridad de familias en Saltillo

Durante la entrega de infraestructura educativa en la escuela Javier López del Bosque, ubicada en la colonia Hacienda Narro, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz, anunció que en las próximas semanas iniciará la construcción de un puente peatonal sobre el arroyo que atraviesa ese sector habitacional.

El edil informó que el proyecto contará con el respaldo del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, y tiene como objetivo ofrecer a las familias un cruce seguro y adecuado, ya que actualmente los vecinos deben utilizar un puente vehicular para trasladarse entre ambos lados del cauce.

Díaz González explicó que la obra responde a una necesidad prioritaria del sector, al tratarse de una zona con tránsito constante de estudiantes y habitantes que diariamente cruzan el arroyo para acceder a escuelas, viviendas y servicios. Señaló que el nuevo puente permitirá reducir riesgos y mejorar la movilidad peatonal.

El alcalde indicó que este proyecto forma parte de una estrategia de intervención focalizada en distintos puntos de la ciudad, con acciones que impacten directamente en la calidad de vida de la población. Adelantó que durante 2026 se desarrollarán obras de rehabilitación de vialidades, mejoras en infraestructura educativa y fortalecimiento de centros comunitarios.

Subrayó que la coordinación con el Gobierno del Estado ha sido clave para consolidar estos planes de inversión social, priorizando sectores con mayores necesidades en materia de movilidad, seguridad y servicios públicos.

Además, el presidente municipal destacó que continúa la implementación del programa “Aquí Andamos”, mediante el cual 81 cuadrillas realizan labores de mantenimiento, rehabilitación y embellecimiento urbano en todos los sectores de la ciudad.

Estas acciones incluyen trabajos de limpieza, reparación de espacios públicos y mejoras en la imagen urbana, como parte de una estrategia integral orientada a fortalecer el entorno y elevar las condiciones de bienestar en Saltillo.

Con la construcción del puente peatonal en Hacienda Narro, el Gobierno Municipal busca consolidar una red de infraestructura que atienda problemáticas específicas y reduzca riesgos para peatones en zonas habitacionales.