Aplica Tec Saltillo examen de admisión para el semestre agosto-diciembre

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Aplica Tec Saltillo examen de admisión para el semestre agosto-diciembre
    Personal docente y administrativo supervisó el desarrollo de la evaluación. CORTESÍA

Aspirantes presentan primera fase de la evaluación

El Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) puso en marcha el proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre de 2026 con la aplicación de la primera etapa del examen Evaluatec, dirigido a aspirantes de distintas especialidades.

La jornada se desarrolló en las aulas del área de Ciencias Básicas, donde se dieron cita cientos de jóvenes que buscan integrarse a la oferta educativa de la institución, en un procedimiento que forma parte del esquema académico-administrativo coordinado por la Subdirección Académica.

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SUPERVISIÓN Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL

El proceso contó con la participación de monitores, integrados por personal docente y administrativo, quienes se encargaron de dar seguimiento puntual a la aplicación del examen, garantizando el orden y la transparencia durante esta fase inicial.

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La coordinación operativa estuvo a cargo del área de Desarrollo Académico, responsable de asegurar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el ingreso de nuevos estudiantes.

CONTINUDAD EN LA EVALUACIÓN

Las actividades continuarán en los próximos días con la aplicación de Evaluatec a otras especialidades, completando así el proceso de evaluación para quienes aspiran a formar parte del Tecnológico de Saltillo en el próximo ciclo escolar.

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