$!Aplica Tec Saltillo examen de admisión para el semestre agosto-diciembre

El Instituto Tecnológico de Saltillo (TecNM) puso en marcha el proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre de 2026 con la aplicación de la primera etapa del examen Evaluatec, dirigido a aspirantes de distintas especialidades.

La jornada se desarrolló en las aulas del área de Ciencias Básicas, donde se dieron cita cientos de jóvenes que buscan integrarse a la oferta educativa de la institución, en un procedimiento que forma parte del esquema académico-administrativo coordinado por la Subdirección Académica.