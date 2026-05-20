Aprendía jovencita a manejar motocicleta y termina estrellándose contra auto estacionado en Saltillo

Una joven que presuntamente aprendía a conducir una motocicleta protagonizó un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Satélite Sur, en Saltillo, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de una motocicleta acompañada de otro joven sobre la calle Carlos Pellicer, con dirección al oriente, presuntamente a exceso de velocidad.

Fue al llegar al cruce con la calle Juan José Arreola cuando la conductora perdió el control del manubrio, terminando por impactarse contra un vehículo Ford Fiesta que se encontraba debidamente estacionado. Tras el fuerte choque, ambos tripulantes salieron proyectados contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones que alarmaron a vecinos del sector, quienes rápidamente salieron de sus domicilios para auxiliarlos y solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 23:20 horas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los jóvenes. La conductora presentaba una herida en el brazo derecho, mientras que su acompañante sufrió una lesión en la pierna derecha, a la altura de la rodilla, la cual requería sutura. A pesar de las lesiones, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital y optaron por esperar a sus familiares para acudir por sus propios medios a recibir atención médica. Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y ordenaron el aseguramiento de las unidades involucradas, las cuales fueron consignadas ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondientes.