Aprendía jovencita a manejar motocicleta y termina estrellándose contra auto estacionado en Saltillo

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    Aprendía jovencita a manejar motocicleta y termina estrellándose contra auto estacionado en Saltillo
    Vecinos del sector acudieron a auxiliar a los ocupantes de la motocicleta tras escuchar el fuerte estruendo provocado por el choque registrado durante la noche en calles de la colonia Satélite Sur. MARTÍN ROJAS

A pesar de las lesiones sufridas durante el accidente, los dos jóvenes rechazaron ser trasladados a un hospital y decidieron esperar a sus familiares

Una joven que presuntamente aprendía a conducir una motocicleta protagonizó un aparatoso accidente vial en calles de la colonia Satélite Sur, en Saltillo, dejando como saldo dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la mujer circulaba a bordo de una motocicleta acompañada de otro joven sobre la calle Carlos Pellicer, con dirección al oriente, presuntamente a exceso de velocidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inquilinos-provocan-incendio-de-una-casa-en-saltillo-FL20811994
$!El impacto contra un vehículo Ford Fiesta estacionado ocasionó daños materiales considerables, además de provocar que los tripulantes de la motocicleta salieran proyectados varios metros.
El impacto contra un vehículo Ford Fiesta estacionado ocasionó daños materiales considerables, además de provocar que los tripulantes de la motocicleta salieran proyectados varios metros. MARTÍN ROJAS

Fue al llegar al cruce con la calle Juan José Arreola cuando la conductora perdió el control del manubrio, terminando por impactarse contra un vehículo Ford Fiesta que se encontraba debidamente estacionado.

Tras el fuerte choque, ambos tripulantes salieron proyectados contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones que alarmaron a vecinos del sector, quienes rápidamente salieron de sus domicilios para auxiliarlos y solicitar apoyo a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 23:20 horas.

$!Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del percance y ordenaron el aseguramiento de las unidades para el deslinde de responsabilidades.
Elementos de Tránsito Municipal realizaron las diligencias correspondientes en el lugar del percance y ordenaron el aseguramiento de las unidades para el deslinde de responsabilidades. MARTÍN ROJAS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención prehospitalaria a los jóvenes. La conductora presentaba una herida en el brazo derecho, mientras que su acompañante sufrió una lesión en la pierna derecha, a la altura de la rodilla, la cual requería sutura.

A pesar de las lesiones, ambos se negaron a ser trasladados a un hospital y optaron por esperar a sus familiares para acudir por sus propios medios a recibir atención médica.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del percance y ordenaron el aseguramiento de las unidades involucradas, las cuales fueron consignadas ante el Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades correspondientes.

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