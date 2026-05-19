Inquilinos provocan incendio de una casa, en Saltillo

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Saltillo
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    Inquilinos provocan incendio de una casa, en Saltillo
    Autoridades acudieron al lugar para sofocar el incendio.
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No hubo lesionados, pero sí movilización de autoridades.

Una pareja que se encontraba entretenida viendo televisión en la planta baja de su casa no se dio cuenta del incendio que presuntamente provocaron sus inquilinos.

En cuestión de segundos, el fuego consumió un tejabán que se encontraba en la planta alta del domicilio ubicado en las calles Octava y Quinceava, en la colonia Nazario Ortiz Garza. De acuerdo con un video compartido en redes sociales, el cuarto estaba construido de madera y lámina.

Los fuertes vientos registrados durante la tarde de este martes provocaron que el siniestro se extendiera hacia la parte posterior poniente del inmueble. Según los propietarios, estaban viendo televisión y, al percatarse de un apagón, fueron a buscar a las personas que habitaban la habitación.

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Al no localizarlos, no se atrevieron a responsabilizarlos por los daños y señalaron que probablemente se trató de un cortocircuito. El incendio también afectó un domicilio contiguo, así como dos tinacos con capacidad de 500 litros cada uno.

Sin embargo, vecinos mencionaron que no es la primera vez que ocurre un incendio en ese lugar, el cual consideran un “nido de malvivientes”. El área ha sido denunciada en más de diez ocasiones ante las autoridades.

Tras este nuevo incendio, que ya dejó daños considerables, los dueños fueron asesorados por personal de Protección Civil para desalojar la vivienda.

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