$!¡Aprovecha, Saltillo! Últimos días para pagar recargos en predial a un peso por año

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, informó que esta medida busca facilitar que las familias y establecimientos puedan ponerse al corriente con sus obligaciones y evitar que los adeudos acumulados representen una mayor carga económica.

El Gobierno Municipal de Saltillo mantiene abierta la oportunidad para que los contribuyentes regularicen sus adeudos con un estímulo fiscal que reduce los recargos a un peso por cada año pendiente, beneficio que estará disponible únicamente hasta el próximo 31 de julio.

El incentivo aplica principalmente para el Impuesto Predial, pero también contempla otros conceptos municipales como el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), así como obligaciones relacionadas con establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas.

Además, el programa incluye beneficios para adeudos relacionados con servicios de recolección de basura, el Impuesto Sobre Espectáculos, el Impuesto Sobre el Ejercicio de Actividades Mercantiles, mercados y servicios de tránsito.

La funcionaria explicó que el estímulo también considera sanciones administrativas y fiscales vinculadas con la expedición de licencias o refrendos para anuncios y carteles publicitarios, así como aquellas relacionadas con la ocupación de la vía pública.

Álvarez Cuéllar recordó que estos apoyos fueron aprobados por el Cabildo de Saltillo a propuesta de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos, con la finalidad de ofrecer alternativas a los ciudadanos para regularizar su situación durante el mes de julio.

La tesorera municipal hizo un llamado a los contribuyentes que aún mantienen adeudos para aprovechar los últimos días del programa y realizar sus pagos antes de que concluya la vigencia del beneficio.

“Las y los invitamos a aprovechar estos estímulos fiscales y ponerse al corriente para regularizar su situación”, señaló.