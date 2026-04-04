‘Aquí Vamos Gratis’ impulsa la movilidad en Saltillo durante Semana Santa

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 abril 2026
    ‘Aquí Vamos Gratis’ impulsa la movilidad en Saltillo durante Semana Santa
    El sistema cuenta con dos rutas troncales que recorren Saltillo en distintos sentidos. CORTESÍA

El servicio benefició a miles de personas con transporte gratuito en la ciudad

El alcalde Javier Díaz González informó que el programa de transporte Aquí Vamos Gratis ha impulsado la movilidad durante el periodo vacacional de Semana Santa, en apoyo tanto a la ciudadanía como al turismo local.

“El programa continuó brindando el servicio durante estos días, beneficiando a miles de ciudadanos y a personas que visitan la ciudad, quienes pueden trasladarse de un punto a otro de manera totalmente gratuita”, destacó el edil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-calle-miguel-hidalgo-se-transforma-con-programa-municipal-de-embellecimiento-urbano-NJ19766658

Díaz González recordó que el sistema cuenta con dos rutas troncales que recorren la ciudad en distintos sentidos: de oriente a poniente, poniente a oriente, sur a norte y norte a sur, con paradas oficiales distribuidas estratégicamente.

$!El transporte opera con horarios amplios durante toda la semana, incluidos días inhábiles, recordó el Alcalde.
El transporte opera con horarios amplios durante toda la semana, incluidos días inhábiles, recordó el Alcalde. CORTESÍA

En cuanto a los horarios, el servicio opera de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche.

El alcalde subrayó que las 35 unidades del programa ofrecen una experiencia renovada de transporte, ya que cuentan con aire acondicionado e internet gratuito, entre otros beneficios para los usuarios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amor-en-movimiento-de-dif-saltillo-llega-a-mas-de-8-mil-con-salud-gratuita-BJ19767125

Asimismo, destacó que durante esta temporada vacacional el programa facilitó el acceso de visitantes a distintos puntos turísticos, culturales y comerciales de la ciudad, lo que contribuyó al fortalecimiento de la actividad económica local.

Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de ofrecer un servicio de transporte eficiente, digno y accesible, que favorezca la movilidad diaria de la población y mejore la experiencia de quienes eligen Saltillo como destino turístico. El alcalde invitó a la ciudadanía y a los visitantes a seguir utilizando Aquí Vamos Gratis durante el periodo vacacional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Movilidad
Semana Santa
Transporte Público

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
NosotrAs: El feminismoque ya no es (parte I)

NosotrAs: El feminismo
que ya no es (parte I)

true

La coneja (y el conejo)
true

ICE: La banalidad del mal en el siglo XXI
true

Salvar a AHMSA y a la clase trabajadora
true

PEMEX, ¡NO MANCHES!
CUARTOSCURO

Desaparecidos: Mira la 4T para otro lado
true

Los ‘cristos coronados’ en las yucas de mi tierra
Busca planteamiento evitar inequidad en elecciones de Coahuila, que este año renovarán la totalidad del Congreso de Coahuila.

Coahuila: Ante riesgos, plantean regular uso de IA en las campañas políticas