‘Aquí Vamos Gratis’ impulsa la movilidad en Saltillo durante Semana Santa

El alcalde Javier Díaz González informó que el programa de transporte Aquí Vamos Gratis ha impulsado la movilidad durante el periodo vacacional de Semana Santa, en apoyo tanto a la ciudadanía como al turismo local. “El programa continuó brindando el servicio durante estos días, beneficiando a miles de ciudadanos y a personas que visitan la ciudad, quienes pueden trasladarse de un punto a otro de manera totalmente gratuita”, destacó el edil.

Díaz González recordó que el sistema cuenta con dos rutas troncales que recorren la ciudad en distintos sentidos: de oriente a poniente, poniente a oriente, sur a norte y norte a sur, con paradas oficiales distribuidas estratégicamente.

En cuanto a los horarios, el servicio opera de lunes a viernes de 5:30 de la mañana a 10:30 de la noche; los sábados de 6:30 de la mañana a 10:30 de la noche; y domingos y días inhábiles de 7:30 de la mañana a 9:30 de la noche. El alcalde subrayó que las 35 unidades del programa ofrecen una experiencia renovada de transporte, ya que cuentan con aire acondicionado e internet gratuito, entre otros beneficios para los usuarios.

Asimismo, destacó que durante esta temporada vacacional el programa facilitó el acceso de visitantes a distintos puntos turísticos, culturales y comerciales de la ciudad, lo que contribuyó al fortalecimiento de la actividad económica local. Finalmente, el Gobierno Municipal reiteró su compromiso de ofrecer un servicio de transporte eficiente, digno y accesible, que favorezca la movilidad diaria de la población y mejore la experiencia de quienes eligen Saltillo como destino turístico. El alcalde invitó a la ciudadanía y a los visitantes a seguir utilizando Aquí Vamos Gratis durante el periodo vacacional.

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