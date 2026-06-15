Aprueba Cabildo de Saltillo a galardonados con la Presea Saltillo 2026

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    Aprueba Cabildo de Saltillo a galardonados con la Presea Saltillo 2026
    Los integrantes del Cabildo respaldaron de manera unánime el dictamen emitido por el jurado.

Es la máxima distinción que otorga el Gobierno Municipal

Durante la primera sesión ordinaria de junio, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el dictamen emitido por el jurado para la entrega de la Presea Saltillo 2026, máxima distinción que otorga el Gobierno Municipal a personas e instituciones que han contribuido de manera significativa al desarrollo y prestigio de la capital coahuilense.

De acuerdo con el dictamen avalado por las y los integrantes del Cabildo, en la categoría En Vida el reconocimiento será otorgado al empresario Luis Arizpe Jiménez, mientras que en la modalidad Post Mortem se rendirá homenaje a Carlos de la Peña Ramos. En la categoría Institucional, la Presea Saltillo 2026 será entregada al Colegio San José.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/reconocen-con-la-presea-saltillo-2025-a-quienes-honran-la-historia-de-la-ciudad-con-su-entrega-y-legado-IF16759414

La entrega de los reconocimientos se realizará durante la Sesión Solemne de Cabildo programada para el próximo 25 de julio, en el marco de las actividades conmemorativas por el 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

La Presea Saltillo constituye el máximo reconocimiento que concede el Ayuntamiento y tiene como propósito distinguir a personas e instituciones cuya trayectoria, aportaciones y compromiso han contribuido al desarrollo social, educativo, económico, cultural y comunitario del municipio.

Durante la sesión, las y los regidores destacaron la relevancia de reconocer a quienes, desde distintos ámbitos, han dejado una huella positiva en la historia y el crecimiento de la ciudad.

$!Durante la misma sesión también se aprobaron cinco dictámenes relacionados con cambios de uso de suelo en el municipio.
Durante la misma sesión también se aprobaron cinco dictámenes relacionados con cambios de uso de suelo en el municipio.

Además de la aprobación del dictamen para la entrega de la Presea Saltillo 2026, el Cabildo avaló por unanimidad cinco dictámenes presentados por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico, relacionados con cambios de uso de suelo en distintos sectores del municipio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Saltillo continúa impulsando el reconocimiento a la labor de ciudadanos e instituciones que fortalecen el desarrollo de la ciudad, al tiempo que atiende temas relacionados con el crecimiento urbano y la planeación del municipio.

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Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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