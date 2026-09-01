¡Arde camioneta en Saltillo! Se incendia en el centro recreativo de la CTM

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    ¡Arde camioneta en Saltillo! Se incendia en el centro recreativo de la CTM
    La propietaria logró salir de la unidad antes de que las llamas consumieran el vehículo. ULISES MARTÍNEZ

Un posible cortocircuito provocó que una Grand Cherokee se incendiara dentro del centro recreativo de la CTM; la unidad terminó en pérdida total

Un aparente cortocircuito provocó el incendio de una camioneta que se encontraba estacionada al interior del centro recreativo de la CTM, ubicado sobre la avenida Francisco de Urdiñola, en la zona centro-sur de Saltillo.

De acuerdo con la propietaria, Juana María Ramos, momentos antes había llegado al lugar y dejó estacionada su camioneta Grand Cherokee dentro de las instalaciones.

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$!Los vulcanos realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar las llamas.
Los vulcanos realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar las llamas. ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, al regresar y encender el vehículo, comenzó a salir humo del área del motor y, en cuestión de segundos, las llamas se hicieron presentes. Ante el riesgo, la mujer descendió de inmediato de la unidad y solicitó auxilio a través del número de emergencias.

El reporte fue canalizado al Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos se trasladaron hasta el centro recreativo para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del inmueble.

$!Bomberos controlaron el incendio de la camioneta y evitaron que las llamas se extendieran dentro del recreativo.
Bomberos controlaron el incendio de la camioneta y evitaron que las llamas se extendieran dentro del recreativo. ULISES MARTÍNEZ

Los vulcanos realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar las llamas. Aunque la camioneta resultó prácticamente consumida por el fuego y fue considerada pérdida total, no se reportaron personas lesionadas.

$!Un aparente cortocircuito habría provocado que la camioneta comenzara a incendiarse al momento de ser encendida.
Un aparente cortocircuito habría provocado que la camioneta comenzara a incendiarse al momento de ser encendida. ULISES MARTÍNEZ

De manera preliminar, las autoridades señalaron un posible cortocircuito como la causa del incendio, aunque corresponderá a las instancias correspondientes determinar con precisión el origen del siniestro.

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