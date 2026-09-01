¡Arde camioneta en Saltillo! Se incendia en el centro recreativo de la CTM

Un aparente cortocircuito provocó el incendio de una camioneta que se encontraba estacionada al interior del centro recreativo de la CTM, ubicado sobre la avenida Francisco de Urdiñola, en la zona centro-sur de Saltillo. De acuerdo con la propietaria, Juana María Ramos, momentos antes había llegado al lugar y dejó estacionada su camioneta Grand Cherokee dentro de las instalaciones.

Sin embargo, al regresar y encender el vehículo, comenzó a salir humo del área del motor y, en cuestión de segundos, las llamas se hicieron presentes. Ante el riesgo, la mujer descendió de inmediato de la unidad y solicitó auxilio a través del número de emergencias. El reporte fue canalizado al Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos se trasladaron hasta el centro recreativo para atender la emergencia y evitar que el fuego se propagara hacia otras áreas del inmueble.

Los vulcanos realizaron las maniobras correspondientes para controlar y sofocar las llamas. Aunque la camioneta resultó prácticamente consumida por el fuego y fue considerada pérdida total, no se reportaron personas lesionadas.