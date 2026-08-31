Saltillo: Estas son las plazas, cafeterías y restaurantes ‘pet friendly’ para visitar

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    Saltillo: Estas son las plazas, cafeterías y restaurantes ‘pet friendly’ para visitar
    Complejos como Parque Centro y Paseo Villalta han adecuado sus instalaciones al aire libre para responder a la creciente demanda de espacios integrales para mascotas. CANVA

Cada vez se van sumando más establecimientos que admiten a los animales de compañía para disfrutar de un momento agradable y divertido

Desde hace unos años está circulando en la ciudad el término pet friendly, pero ¿qué significa esta expresión?

Pet friendly es un concepto que surgió en los países angloparlantes, específicamente en el sector del turismo y la hostelería, con la intención de describir hoteles, cafeterías, restaurantes y demás establecimientos que permiten la presencia de animales en sus instalaciones, además de brindarles un trato adecuado.

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Esto implica un cambio de perspectiva que demuestra cómo hemos evolucionado como sociedad, ya que no solo las vemos como mascotas, sino que las apreciamos como parte de la familia.

Esta idea ha sido adoptada en nuestra ciudad desde hace tiempo por distintos establecimientos. Descubre algunos de los lugares pet friendly a los que puedes acudir a vivir esta experiencia con tu mascota:

PLAZAS COMERCIALES

1. Paseo Villalta: Esta plaza cuenta con una zona especial pet friendly en la planta alta, equipada para la diversión de las mascotas, ubicada en el blvd. Luis Donaldo Colosio.

2. Galerías Saltillo: Es un centro comercial que, además de contar con opciones gastronómicas y distintas tiendas, permite el acceso a animales de compañía en sus áreas comunes. Se sitúa en el blvd. Nazario Ortiz Garza, número 2345.

3. Parque Centro: Este complejo, ubicado en el blvd. Galerías, ofrece la posibilidad de disfrutar de cafeterías, restaurantes y un parque al aire libre.

CAFETERÍAS

1. El Estanquillo: Esta cafetería cuenta con la opción pet friendly en sus dos sucursales: Centro Histórico y colonia República. Además, ofrece distintas opciones de desayuno todo el día en un menú que puedes disfrutar en su terraza, frente a la Alameda Zaragoza, en compañía de tu mascota.

“Es una necesidad de hoy en día por parte de los comensales; la gente quiere salir a un lugar donde pueda llevar a su perrito o mascota [...] A la gente le encanta”, comentó Mónica Gallegos, dueña de El Estanquillo, para VMÁS.

5. Flor y Canela: Ubicado sobre el Paseo Capital, en el Centro Histórico, es un lugar donde se puede disfrutar de sus opciones de desayuno, comida y cena en compañía de tu mascota, ya sea en el área al aire libre o dentro del establecimiento.

6. Amamos: Localizados en el Barrio de Santa Anita, justo debajo de la escalinata, en este lugar puedes disfrutar de su variado menú hasta las 15:00 horas junto a tus mascotas.

7. Apapacho: Esta cafetería está ubicada en la colonia República, sobre la calle Reynosa número 480. Entre sus opciones cuenta con la bebida “perruchino”, la cual puede disfrutar tu mascota durante su visita.

RESTAURANTES

1. Las Delicias de mi General: En este restaurante puedes disfrutar de bebidas, platillos y antojitos mexicanos. Se encuentra ubicado sobre la calle Juan Antonio de la Fuente, esquina con Nicolás Bravo.

2. Oniria: Es un restaurante-bar que se localiza en la Zona Centro de Saltillo, donde, además de dar la bienvenida a las mascotas, cuentan en su menú con opciones veganas.

3. Casa Tiyahui: Este es un centro cultural con servicio de restaurante, en donde, además de su oferta culinaria, imparten talleres, presentan obras de teatro y realizan lanzamientos de libros. Se encuentra sobre la calle Benito Juárez, antes de llegar a Nicolás Bravo, en el centro histórico de Saltillo.

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Jessica Villarreal

Jessica Villarreal

Egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo, y egresada de la Licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

Fundadora y creadora de contenido del proyecto Yosoyarte dirigido a la difusión cultural y consumo local. Con dicho proyecto, en 2019, gana la beca nacional de movilidad ECOES llevada a cabo en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ganadora de la Presea Lobo 2021 en Liderazgo.

Actualmente y desde hace 5 años, cuenta con distintos talleres de lectura donde desarrolla y realiza conversatorios semanalmente.

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