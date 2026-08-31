Muere a los 19 años Isabelle Sava, joven promesa del taekwondo británico

El mundo del deporte recibió con conmoción la noticia del fallecimiento de Isabelle Sava, joven atleta británica que perdió la vida el pasado 17 de agosto a los 19 años. La deportista, reconocida por sus actuaciones en competencias de taekwondo, sufrió un inesperado paro cardíaco mientras dormía. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero finalmente no pudieron salvarle la vida.

La noticia comenzó a difundirse después de que una amiga cercana de Isabelle compartiera en redes sociales una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia de la joven durante este difícil momento. La publicación provocó numerosas muestras de apoyo y condolencias de personas que conocieron a la deportista o siguieron su trayectoria dentro del taekwondo. Una carrera que comenzó a destacar desde joven Isabelle Sava comenzó a construir su trayectoria deportiva desde temprana edad y rápidamente logró sobresalir en competencias regionales y nacionales. Su evolución dentro de la disciplina también estuvo marcada por importantes avances técnicos. En 2019 consiguió el cinturón negro y, apenas dos años después, alcanzó el segundo dan, consolidando una carrera que apuntaba hacia escenarios internacionales. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2021, cuando participó en el Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en Países Bajos. Durante aquella competencia, Sava consiguió la medalla de plata en la modalidad de sparring, resultado que la colocó entre las atletas jóvenes con mayor proyección dentro del taekwondo británico.

El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos

Además de sus resultados deportivos, Isabelle Sava tenía una meta que compartía con numerosos atletas de alto rendimiento: representar a Reino Unido en unos Juegos Olímpicos. Su desempeño internacional y su progresión dentro del taekwondo alimentaban esa aspiración. Con apenas 19 años, la deportista todavía tenía por delante una amplia carrera para continuar compitiendo y buscar un lugar entre las grandes figuras de la disciplina. Su fallecimiento representa así una pérdida especialmente dolorosa para quienes veían en ella a una atleta con un futuro prometedor. Condolencias para la familia de Isabelle Sava Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva expresaron su pesar por la partida de la joven. La campaña de recaudación impulsada por una de sus amigas busca brindar apoyo a sus seres queridos en medio del duelo.

La historia de Isabelle Sava queda marcada por una carrera breve, pero significativa, en la que consiguió llegar a un Campeonato Mundial y subir al podio internacional. Su medalla de plata y el camino que comenzó a construir dentro del taekwondo forman parte del legado deportivo de una joven que soñaba con representar a su país en el máximo escenario olímpico.