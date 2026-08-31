Muere a los 19 años Isabelle Sava, joven promesa del taekwondo británico

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Muere a los 19 años Isabelle Sava, joven promesa del taekwondo británico
    Isabelle Sava, medallista mundial de taekwondo y una de las jóvenes promesas de Reino Unido, falleció a los 19 años después de sufrir un paro cardíaco mientras dormía. FOTO: EL UNIVERSAL

La deportista había conseguido una medalla de plata en un Campeonato Mundial y tenía como objetivo llegar a unos Juegos Olímpicos.

El mundo del deporte recibió con conmoción la noticia del fallecimiento de Isabelle Sava, joven atleta británica que perdió la vida el pasado 17 de agosto a los 19 años.

La deportista, reconocida por sus actuaciones en competencias de taekwondo, sufrió un inesperado paro cardíaco mientras dormía. Los servicios de emergencia acudieron al lugar e intentaron reanimarla, pero finalmente no pudieron salvarle la vida.

https://vanguardia.com.mx/deportes/luto-en-el-futbol-asesinan-a-david-owori-referente-de-uganda-durante-un-presunto-intento-de-robo-MO22682680

La noticia comenzó a difundirse después de que una amiga cercana de Isabelle compartiera en redes sociales una campaña de recaudación de fondos para ayudar a la familia de la joven durante este difícil momento.

La publicación provocó numerosas muestras de apoyo y condolencias de personas que conocieron a la deportista o siguieron su trayectoria dentro del taekwondo.

Una carrera que comenzó a destacar desde joven

Isabelle Sava comenzó a construir su trayectoria deportiva desde temprana edad y rápidamente logró sobresalir en competencias regionales y nacionales.

Su evolución dentro de la disciplina también estuvo marcada por importantes avances técnicos. En 2019 consiguió el cinturón negro y, apenas dos años después, alcanzó el segundo dan, consolidando una carrera que apuntaba hacia escenarios internacionales.

Uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó en 2021, cuando participó en el Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en Países Bajos.

Durante aquella competencia, Sava consiguió la medalla de plata en la modalidad de sparring, resultado que la colocó entre las atletas jóvenes con mayor proyección dentro del taekwondo británico.

$!La noticia comenzó a difundirse después de que una amiga cercana de Isabelle compartiera en redes sociales.
La noticia comenzó a difundirse después de que una amiga cercana de Isabelle compartiera en redes sociales. FOTO: EL UNIVERSAL

El sueño de llegar a los Juegos Olímpicos

Además de sus resultados deportivos, Isabelle Sava tenía una meta que compartía con numerosos atletas de alto rendimiento: representar a Reino Unido en unos Juegos Olímpicos.

Su desempeño internacional y su progresión dentro del taekwondo alimentaban esa aspiración. Con apenas 19 años, la deportista todavía tenía por delante una amplia carrera para continuar compitiendo y buscar un lugar entre las grandes figuras de la disciplina.

Su fallecimiento representa así una pérdida especialmente dolorosa para quienes veían en ella a una atleta con un futuro prometedor.

Condolencias para la familia de Isabelle Sava

Tras conocerse su muerte, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva expresaron su pesar por la partida de la joven.

La campaña de recaudación impulsada por una de sus amigas busca brindar apoyo a sus seres queridos en medio del duelo.

https://vanguardia.com.mx/show/luto-en-spider-man-fallecio-mary-rivera-actriz-de-no-way-home-interpreto-a-la-abuela-de-ned-leeds-OC22640428

La historia de Isabelle Sava queda marcada por una carrera breve, pero significativa, en la que consiguió llegar a un Campeonato Mundial y subir al podio internacional. Su medalla de plata y el camino que comenzó a construir dentro del taekwondo forman parte del legado deportivo de una joven que soñaba con representar a su país en el máximo escenario olímpico.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Luto
Taekwondo

Localizaciones


Reino Unido

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Trump, ‘El Tirador’

Trump, ‘El Tirador’
Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros

Defender el Cañón de Fernández, la última resistencia de los laguneros
Así describe De Mauleón lo ocurrido en lo que identifica como el “cónclave de la Condesa”: una reunión de varias horas, marcada por el lujo y la discreción, mientras afuera se acumulaban las señales de una creciente tormenta política.

Revelan que ‘Andy’ López, su hermano Gonzalo y Daniel Asaf realizaron un ‘cónclave’ en restaurante lujoso de la colonia Condesa en CDMX
El Tren Maya es el proyecto más oneroso del sexenio de AMLO: ha costado 500 mil millones de pesos.

Megaobras de López Obrador: derroche, subsidios e inservibles
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta intensa a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Buen Fin 2026 ofrecerá promociones en comercios físicos y plataformas digitales; los consumidores podrán consultar establecimientos participantes y presentar reclamaciones.

El Buen Fin 2026 ya tiene fecha: durará cinco días en noviembre con ofertas y promociones
La representante del Estado de Jalisco, María Vargas Naranjo, fue coronada la noche del sábado 29 de agosto como la nueva Miss Universo México 2026.

María Vargas, de Jalisco, es Miss Universo México 2026 y sucesora de Fátima Bosch
El actual delantero del Inter Miami hizo oficial su retiro de la Selección Argentina.

Messi hace oficial su retiro de la Selección Argentina; cierra una historia de 21 años con la Albiceleste