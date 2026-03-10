Arde casa abandonada en Saltillo; presuntamente la usan para consumir sustancias

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Arde casa abandonada en Saltillo; presuntamente la usan para consumir sustancias
    Se aseguró la puerta del domicilio para evitar futuros accesos indebidos. ULISES MARTÍNEZ

El incendio consumió muebles y basura en un domicilio, generando daños al inmueble y riesgos para los vecinos

Personal del cuerpo de bomberos acudió a un domicilio ubicado en Fray Landín y Correo Mayor, en la colonia Postal Cerritos de Saltillo, donde se registró un incendio.

Al llegar, localizaron el inmueble en llamas; sin embargo, según vecinos, la casa estaba abandonada y fueron personas que ingresaron a consumir sustancias tóxicas quienes provocaron el incendio.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece en el hospital octogenaria tras ser atropellada en Concepción del Oro

$!Personas que ingresaron a consumir drogas provocaron el incendio en el inmueble.
Personas que ingresaron a consumir drogas provocaron el incendio en el inmueble. ULISES MARTÍNEZ

Los bomberos combatieron el siniestro, que ya había consumido muebles y basura en el lugar. El propietario señaló que su hermano vivía ahí, pero la vivienda fue tomada por personas malintencionadas que no podían ser detenidas.

El fuego fue controlado y se procedió a ventilar el área. El hermano del dueño asumirá la responsabilidad de los daños y la reparación de la puerta para evitar futuros accesos indebidos.

