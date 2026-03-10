Arde casa abandonada en Saltillo; presuntamente la usan para consumir sustancias

Personal del cuerpo de bomberos acudió a un domicilio ubicado en Fray Landín y Correo Mayor, en la colonia Postal Cerritos de Saltillo, donde se registró un incendio.

Al llegar, localizaron el inmueble en llamas; sin embargo, según vecinos, la casa estaba abandonada y fueron personas que ingresaron a consumir sustancias tóxicas quienes provocaron el incendio.

TE PUEDE INTERESAR: Fallece en el hospital octogenaria tras ser atropellada en Concepción del Oro