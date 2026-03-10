Fallece en el hospital octogenaria tras ser atropellada en Concepción del Oro

Saltillo
/ 10 marzo 2026
    Fallece en el hospital octogenaria tras ser atropellada en Concepción del Oro
    La mujer de 81 años permaneció hospitalizada en la Clínica 2 del IMSS antes de su fallecimiento. ULISES MARTÍNEZ

La mujer de 81 años fue arrollada en el fraccionamiento Las Huertas, lo que le causó inmovilidad en las piernas y requirió traslado para atención médica especializada

Una mujer de 81 años falleció la mañana de este martes en la Clínica 2 del IMSS, en Saltillo, luego de permanecer hospitalizada tras haber sido atropellada por una motocicleta días antes.

De acuerdo con el reporte médico, la paciente fue identificada como María Elena ¨N¨. Ingresó el pasado 6 de marzo luego de haber sido trasladada desde Concepción del Oro, Zacatecas, al hospital de la Clínica 2 del IMSS, ubicado sobre el bulevar Venustiano Carranza.

Según la información proporcionada, el accidente ocurrió cerca de las 7:00 horas del pasado 6 de marzo en el fraccionamiento Las Huertas, en el municipio de Concepción del Oro, cuando la mujer fue impactada por una motocicleta.

Tras el percance, la víctima presentó inmovilidad en las piernas, por lo que se solicitó su traslado a la ciudad de Saltillo para recibir atención médica especializada. El traslado fue realizado por una ambulancia procedente de Concepción del Oro.

La mujer permanecía internada en el área de Traumatología y Medicina Interna; sin embargo, fue declarada sin vida a las 6:45 horas de este martes, notificando del fallecimiento a su sobrina, Nohemí Catalina ¨N¨, quien la acompañó en todo momento.

