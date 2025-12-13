Arde colchón tras sobrecarga de celular al oriente de Saltillo

La sobrecarga de un teléfono celular fue aparentemente la causa de un incendio en un colchón dentro de un cuarto localizado en la parte alta de una vivienda, ubicada en calles de la colonia Zaragoza, la mañana de este sábado en Saltillo.

Personal del Cuerpo de Bomberos, adscrito a la estación Morelos, acudió alrededor de las 10:00 horas a las calles Jacarandas y María Herrera, en la colonia Zaragoza, donde se reportó el incendio en una casa habitación.

