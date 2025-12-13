Arde colchón tras sobrecarga de celular al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 13 diciembre 2025
    Arde colchón tras sobrecarga de celular al oriente de Saltillo
    Elementos del Cuerpo de Bomberos de la estación Morelos atendieron el reporte de incendio en la colonia Zaragoza. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La rápida intervención de los propietarios y la revisión de bomberos evitaron que el incendio se extendiera dentro de la vivienda

La sobrecarga de un teléfono celular fue aparentemente la causa de un incendio en un colchón dentro de un cuarto localizado en la parte alta de una vivienda, ubicada en calles de la colonia Zaragoza, la mañana de este sábado en Saltillo.

Personal del Cuerpo de Bomberos, adscrito a la estación Morelos, acudió alrededor de las 10:00 horas a las calles Jacarandas y María Herrera, en la colonia Zaragoza, donde se reportó el incendio en una casa habitación.

Los propietarios lograron controlar el fuego antes de que se propagara a otras áreas del domicilio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al arribar al lugar, los vulcanos se entrevistaron con los propietarios del domicilio, quienes lograron impedir por sus propios medios que el fuego del colchón que se había quemado se propagara a otras áreas de la vivienda.

El colchón que se incendió se encontraba en un cuarto ubicado en la parte alta de la vivienda. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Posteriormente, los apagafuegos ingresaron al inmueble con autorización de los propietarios y revisaron la parte alta del domicilio, a fin de descartar cualquier riesgo adicional, concluyendo las labores que previamente habían sido controladas por los habitantes de la casa.

No se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales mínimos, ya que se logró evitar que el incendio alcanzara mayores dimensiones.

