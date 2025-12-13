Arde colchón tras sobrecarga de celular al oriente de Saltillo
La rápida intervención de los propietarios y la revisión de bomberos evitaron que el incendio se extendiera dentro de la vivienda
La sobrecarga de un teléfono celular fue aparentemente la causa de un incendio en un colchón dentro de un cuarto localizado en la parte alta de una vivienda, ubicada en calles de la colonia Zaragoza, la mañana de este sábado en Saltillo.
Personal del Cuerpo de Bomberos, adscrito a la estación Morelos, acudió alrededor de las 10:00 horas a las calles Jacarandas y María Herrera, en la colonia Zaragoza, donde se reportó el incendio en una casa habitación.
Al arribar al lugar, los vulcanos se entrevistaron con los propietarios del domicilio, quienes lograron impedir por sus propios medios que el fuego del colchón que se había quemado se propagara a otras áreas de la vivienda.
Posteriormente, los apagafuegos ingresaron al inmueble con autorización de los propietarios y revisaron la parte alta del domicilio, a fin de descartar cualquier riesgo adicional, concluyendo las labores que previamente habían sido controladas por los habitantes de la casa.
No se reportaron personas lesionadas; únicamente se registraron daños materiales mínimos, ya que se logró evitar que el incendio alcanzara mayores dimensiones.