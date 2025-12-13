Lidera Coahuila en municipios con sequía; ganaderos pierden hasta 6 mil por cabeza
Abel Ayala Flores calificó como “crítica” la situación para ganaderos que esperan un mejor alimento hasta que pase el invierno frío y seco
Coahuila es el estado de la República con el mayor número de municipios que registran algún nivel de sequía, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México (MSM) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El reporte del pasado 30 de noviembre —última actualización disponible— señala que la entidad cuenta con 27 municipios clasificados en los niveles D1 (sequía moderada), D2 (sequía severa), D3 (sequía extrema) o D4 (sequía excepcional).
En este rubro, a Coahuila le siguen Jalisco y Sonora, con 20 municipios cada uno, y Tabasco, con 16. En términos porcentuales, los municipios afectados en Coahuila representan el 71.1 por ciento del total del estado, proporción que solo es superada por Tabasco, donde el 94.1 por ciento de su territorio presenta algún grado de sequía.
Tanto Coahuila como Chihuahua son las únicas dos entidades del país que registran, cada una, un municipio con sequía extrema (D3) y otro con sequía excepcional (D4), este último considerado el nivel más crítico. En el caso de Coahuila, el municipio afectado con D4 es Ocampo.
PIERDEN HASTA $6 MIL POR CABEZA DE GANADO
Abel Ayala Flores, presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila (UGRC), expuso en entrevista para VANGUARDIA que la sequía en el estado ha representado un reto importante para el sector, pese a las lluvias registradas durante el verano, particularmente en lo que respecta a la alimentación del ganado.
“Cuando se vende ganado flaco, en comparación con uno en buenas condiciones, el precio puede ser hasta 30 por ciento menor. En una vaca que se comercializa en malas condiciones, probablemente se esté perdiendo entre cinco y seis mil pesos”, explicó.
Detalló que, en el caso de los becerros, lo ideal es destetarlos con un peso de 180 kilogramos; sin embargo, en tiempos de sequía se destetan alrededor de los 120 kilogramos, lo que implica una pérdida de 60 kilos al momento de la venta, equivalente a cerca de 5 mil 500 pesos por cabeza.
Ayala Flores añadió que, ante estas condiciones, los productores se ven obligados a invertir en suplementos alimenticios, con un costo aproximado de 500 pesos mensuales por cada vaca.
“Las vacas pierden condición corporal y una vaca en esa situación difícilmente se preña, lo que seguramente se traducirá en una menor producción de becerros dentro de nueve meses. Hay ranchos cuya única fuente de agua son los estanques, muchos de los cuales ya están en niveles muy bajos. Sabemos incluso de productores que ya están acarreando agua, lo que implica costos adicionales”, señaló.
Indicó que, hasta el momento, no se han reportado pérdidas de ganado atribuibles directamente a la sequía; no obstante, sí se han registrado ventas prematuras, cambios de agostadero e inversiones adicionales en suplementación “para evitar que el ganado se enflace”.
Finalmente, advirtió que los pronósticos no son alentadores. “Los análisis indican que probablemente tendremos poca humedad durante el invierno, escasas lluvias y temperaturas muy frías. Eso no alienta a nadie, porque lo que provoca es un campo aún más seco en los próximos meses. Tendríamos que esperar hasta finales de febrero o marzo para ver algún cambio en las condiciones climatológicas”, afirmó, al calificar la situación como crítica.
“El tema de la sequía nos preocupa muchísimo, porque es un factor que definitivamente no podemos controlar. Lo único que está a nuestro alcance es paliar o disminuir sus efectos”, concluyó.