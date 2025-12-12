‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila

La detención de un presunto operador criminal ligado a una red de extorsiones en La Laguna se logró gracias a la coordinación entre autoridades estatales y federales, afirmó el gobernador Manolo Jiménez Salinas. Comentó que este caso era uno de los más esperados por empresarios y comerciantes de la región.

“Era una detención muy importante, muy esperada por nuestra gente en La Laguna”, dijo, al agregar que el tema fue expuesto incluso en la reciente reunión nacional de seguridad.

El mandatario dijo que el detenido, identificado como “El Limones”, utilizaba al sindicato CATEM como “charola” para cometer extorsiones, un señalamiento que —aseguró— era conocido desde hace tiempo en la región.

“Eso es lo que nos comentaban las y los empresarios y comerciantes de La Laguna”, afirmó, al añadir que desde que se le vinculó con el delito “lo señalaban directamente como integrante de este grupo sindical”.

Jiménez aseguró que existen evidencias públicas que respaldan dichos señalamientos. “Hay fotos en las páginas oficiales de ellos, están en reuniones con líderes regionales y nacionales; todo mundo ahí sabía”, declaró, al tiempo que cuestionó versiones que intentaron deslindar al detenido de la organización sindical. “No se puede defender lo indefendible”, agregó.

Recordó que el presunto responsable fue considerado objetivo prioritario desde el inicio de su administración y que contaba con orden de aprehensión en Coahuila, por lo que llevaba meses sin circular en el estado. “Parte del trabajo que hicimos aquí ayudó en todos los sentidos: desde el operativo hasta la parte jurídica”.

Pese a mencionar los avances, el gobernador pidió no caer en triunfalismos. “No andamos echando confeti ni campanas al vuelo”, dijo. “Es muy importante no bajar la guardia, seguir apretando y seguir fortaleciendo el modelo”, añadió, al insistir en que los resultados obligan a mantener la vigilancia permanente.

EXISTE EVIDENCIA QUE LO VINCULA A SINDICATO

El diputado federal Jericó Abramo Masso señaló que existen denuncias ciudadanas y evidencia en redes sociales que vinculan al presunto delincuente con integrantes de la CATEM, independientemente de que formalmente se confirme o no su afiliación. “No podemos permitir que el crimen organizado siga proliferando ni en organizaciones sindicales, ni empresariales, ni sociales”, dijo.

Abramo Masso consideró que los señalamientos públicos y las denuncias ciudadanas no pueden ignorarse. Asimismo, reconoció el cambio en la estrategia federal de seguridad y destacó el papel de Omar García Harfuch.

“La presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo) cambió la estrategia de seguridad para bien, y Omar García Harfuch ha entrado con una estrategia totalmente distinta”, afirmó.

El legislador federal advirtió que casos como el de “El Limones” reflejan rezagos y prácticas heredadas que pusieron en riesgo a la población mediante esquemas de extorsión en La Laguna de Coahuila y Durango.

“La seguridad no se debe politizar, se debe garantizar”, concluyó el legislador coahuilense.