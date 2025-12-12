Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
Entre las 19 imágenes hechas públicas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja resalta una del presidente estadounidense junto a seis mujeres
WASHINGTON- Hoy los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron una serie de nueva fotos vinculadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el actual presidente estadounidense, Donald Trump, rodeado de mujeres, así como una en que se puede observar unos preservativos con un dibujo de la cara del republicano en el envoltorio.
Entre las 19 imágenes hechas públicas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja resalta las del mandatario estadounidense en la que se puede contemplar que está posando junto a seis mujeres, mismas a las que se les cubrió su rostro con el propósito de proteger su identidad, así como otra imagen de Trump hablando con una mujer junto a Epstein y otra en la que está sentado junto a otra chica.
Así también entre las instantánea que se dieron a conocer hay una en la que aparece el expresidente Bill Clinton y el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le quitó sus títulos como consecuencia de su relación con Epstein.
Así mismo hay imágenes de Steve Bannon, quien fuera exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y considerado una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense, y el empresario Richard Branson.
CONDONES CON LA CARA DE TRUMP
Dentro del paquete de fotografías que fueron publicadas hay una de cuenco en el que se venden condones con la cara de Trump con la leyenda “soy enorme” por 4.5 dólares, así como de diferentes juguetes sexuales que se encontraban en la mansión de Epstein.
De a cuerdo a los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, estas fotos son solo un adelanto de las 95 mil nuevas imágenes que han recibido y que están vinculadas con Epstein.
”Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!”, demandaron los dedemóratas.
Por otra parte, el pasado 18 de noviembre el Congreso aprobó una ley para que se hicieran públicos todos los archivos que están relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados.
En esta norma, misma que Trump ya ratificó, se da un plazo máximo de 30 días al Departamento para haga públicos todos los documentos vinculados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.
Asimismo, en los últimos días tres jueces federales permitieron la publicación de los documentos judiciales relacionados con ambos casos de ambos.
Con información de la Agencia EFE.