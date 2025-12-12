Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas

WASHINGTON- Hoy los demócratas de la Cámara de Representantes publicaron una serie de nueva fotos vinculadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el actual presidente estadounidense, Donald Trump, rodeado de mujeres, así como una en que se puede observar unos preservativos con un dibujo de la cara del republicano en el envoltorio.

Entre las 19 imágenes hechas públicas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja resalta las del mandatario estadounidense en la que se puede contemplar que está posando junto a seis mujeres, mismas a las que se les cubrió su rostro con el propósito de proteger su identidad, así como otra imagen de Trump hablando con una mujer junto a Epstein y otra en la que está sentado junto a otra chica.

Así también entre las instantánea que se dieron a conocer hay una en la que aparece el expresidente Bill Clinton y el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le quitó sus títulos como consecuencia de su relación con Epstein.