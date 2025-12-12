¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?

Lo que tanto deseaban las tías, mamás y madrinas de Saltillo: el regreso de Chayanne a la ciudad. Será el próximo 25 de abril cuando el cantante de Torero suba al escenario del Estadio Francisco I. Madero para hacer un recorrido por sus años de carrera.

Los boletos estarán a la venta a partir de este lunes 15 de diciembre en el sitio superboletos.com, donde la plataforma mostrará la información de las localidades minutos antes del arranque de la venta.

Hasta la tarde del viernes no se habían dado a conocer los precios, sin embargo, para acceder a la compra será necesario crear un perfil en la página utilizando un correo electrónico.