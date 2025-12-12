¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?

/ 12 diciembre 2025
    ¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?
    Compra. El Estadio Francisco I. Madero recibirá al intérprete de ‘Torero’ en uno de los conciertos más esperados del año. FOTO: CUARTOSCURO

El puertorriqueño se presentará el próximo 25 de abril en el Estadio Francisco I. Madero.

Lo que tanto deseaban las tías, mamás y madrinas de Saltillo: el regreso de Chayanne a la ciudad. Será el próximo 25 de abril cuando el cantante de Torero suba al escenario del Estadio Francisco I. Madero para hacer un recorrido por sus años de carrera.

Los boletos estarán a la venta a partir de este lunes 15 de diciembre en el sitio superboletos.com, donde la plataforma mostrará la información de las localidades minutos antes del arranque de la venta.

Hasta la tarde del viernes no se habían dado a conocer los precios, sin embargo, para acceder a la compra será necesario crear un perfil en la página utilizando un correo electrónico.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA CHAYANNE EN SALTILLO?

Chayanne, además del concierto en Saltillo, se presentará en Hermosillo y Mazatlán como parte de la extensión de su gira ‘Bailemos Otra Vez’, que el puertorriqueño arrancó en Estados Unidos a finales de 2024.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Madrina de Lujo! Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo

Apenas en octubre pasado, Chayanne se presentó ante sus fanáticos laguneros en el Estadio Revolución, que lució a su máxima capacidad con seguidores del también actor.

