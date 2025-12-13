POLITICÓN: Nuevo traslado de reos a Monclova para evitar hacinamiento en penales

I. TRASLADOS Y CONTROL

A propósito de la coordinación en materia de seguridad, esta semana se concretó un nuevo traslado de 150 personas privadas de la libertad al Centro Penitenciario Varonil de Monclova. El operativo, encabezado por el secretario del ramo, el capitán Hugo Gutiérrez, forma parte de la estrategia estatal para descongestionar los Ceresos más saturados. Como se ha reportado aquí, el sistema penitenciario de Coahuila está operado por encima de su capacidad, lo que pone en riesgo la seguridad interna. Con esta acción, ya suman mil internos reubicados desde diciembre de 2023.

II. HACINAMIENTO

El penal de Monclova se ha convertido en eje de una respuesta operativa al hacinamiento carcelario. En este espacio lo advertimos: hay Ceresos con más del 120 por ciento de ocupación, en los cuales celdas para cuatro alojan hasta ocho reclusos. El traslado masivo busca aliviar esa presión y recuperar el control institucional. La medida fue acordada en la Mesa de Seguridad Estatal, con participación de la Fiscalía. El objetivo central es corregir un problema que amenaza con desbordar el sistema.

III. RUTA DEL ABUSO

La temporada decembrina trajo consigo una constante ya conocida: la extorsión a paisanos que ingresan por Piedras Negras y Acuña. Desde los primeros kilómetros en territorio coahuilense, agentes de la Fiscalía General de la República -delegación a cargo de Efraín Alonso Gastélum- montan retenes en los cuales exigen pagos de hasta mil 600 dólares, aun cuando los viajeros llevan sus papeles en regla. El uniforme, similar al estatal, genera confusión y termina por dañar también la imagen de las corporaciones locales. Los abusos son sistemáticos y no hay señales de freno.

IV. ¿AQUÍ NO HAY COORDINACIÓN?

Los paisanos siguen su ruta cargados de regalos y resignación, pero también grabando. Circula ya un video en el que se observa claramente a un agente cometiendo extorsión. La autoridad estatal presume buena coordinación en seguridad y este es un buen momento de exigir eficacia: ¿qué está haciendo la FGR para sancionar a sus elementos? ¿Quién responde por el daño a la imagen de Coahuila? Las familias no deberían cruzar la frontera con miedo a ser asaltadas por quienes se dicen “la ley”.

V. CON CLARIDAD

Ayer comentábamos que pese a la difusión masiva y el trámite veloz en el Congreso, la prohibición de vapeadores no se traduce en una disminución real de su consumo. Y mientras Morena presume su nueva ley, quien puso el dedo en la llaga fue el diputado federal panista Theo Kalionchiz, quien advirtió que esta reforma no va a frenar el uso, sino que le entregará el control del negocio a la delincuencia organizada. “Les están dando una concesión más”, dijo desde Monclova, y no suena exagerado pues se trata de una película que hemos visto varias veces: prohibir sin regular solo alimenta el mercado ilegal.

VI. ¿LA INTENCIÓN REAL?

Además, criticó que Morena imponga sanciones de hasta ocho años de cárcel por comercializar vapeadores, en lugar de construir un marco de regulación. ¿El resultado? Usuarios escondiéndose, precios inflados, cero control de calidad, más riesgos para la salud... y otra fuente de ingresos para los criminales. “Sólo se está beneficiando al mercado negro”, dijo. Ayer mismo lo anticipamos: cuando la solución parece más castigo que regulación, quizá el problema no es la adicción... sino el negocio.

VII. VERDAD A MEDIAS

Los que conocen bien la problemática que aqueja a los jubilados de la Sección 38 afirman que la nueva cruzada emprendida por Gustavo García, el principal “activista” de este grupo, representa en realidad un engaño para la inmensa mayoría de los 8 mil 500 trabajadores de la educación en retiro. Y es que con la promesa de que van a recibir una fuerte cantidad de forma retroactiva, por el pago de un concepto denominado “medida adicional de fortalecimiento al salario”, García ha convocado a maestros jubilados a realizar plantones con la amenaza de no levantarlos hasta ver satisfechas sus pretensiones.

VIII. NADA AUSTERO

El detalle es que menos de la mitad de los jubilados serían beneficiarios de esa medida, pues se diseñó para fortalecer el ingreso de quienes perciben menos de 27 mil pesos mensuales, y tampoco es algo realmente significativo: entre 80 y 200 pesos adicionales al mes. Por cierto que ni siquiera el propio García recibiría ese estímulo, pactado entre el Gobierno Federal y el SNTE para los profes en activo, pues según se sabe, su pensión -nada despreciable- ronda los 50 mil pesos al mes.

IX. JUGANDO AL ÁRBITRO

Óscar Rodríguez, presidente provisional del IEC, no esconde su afinidad con la 4T. Pero lo que sí parece esconder -o al menos enredar a propósito- es el verdadero motivo para retirar del orden del día el calendario del proceso electoral. Representantes de partido lo leen claro: es una jugada para darle tiempo a Morena, que sigue sin amarrar su coalición. El Consejero alega que debe aplicarse el Reglamento de Elecciones del INE, a pesar de que la Corte ya resolvió esa controversia. No es ignorancia, nos dicen, sino estrategia: sembrar confusión, meter reversa... y estirar el reloj. ¿Arbitraje o cálculo político que tiene beneficiarios?