Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo

/ 12 diciembre 2025
    Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo
    Sebastián García Flores recibió el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 como Atleta Absoluto, tras un año de resultados internacionales en tiro con arco. FOTO: FACEBOOK/MANOLO SALINAS JIMÉNEZ

El arquero fue el máximo ganador en una ceremonia encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas desde la capital del estado

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, un acto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el que se reconoció a atletas, entrenadores y promotores que tuvieron un año histórico en competencias nacionales e internacionales.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó el valor del esfuerzo colectivo y el impacto del deporte en la identidad de la entidad.

“Con un evento muy emotivo hicimos entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, con el que reconocemos a nuestros atletas, entrenadores y promotores del deporte.

“Su esfuerzo, disciplina y sus logros ponen muy en alto el nombre de nuestro Estado. Muchas felicidades a todos los ganadores, así como a sus familias y entrenadores. Gracias por inspirarnos y por demostrar que cuando se trabaja en equipo, Coahuila va”, expresó Jiménez Salinas.

El máximo reconocimiento como Atleta Absoluto fue otorgado al arquero originario de Monclova, Sebastián García Flores, quien cerró un 2025 sobresaliente con medallas en escenarios de primer nivel.

Entre sus principales logros destacan la plata individual en la Copa del Mundo de Central Florida, la plata en equipos mixtos en los World Games de Chengdú y el bronce en equipos mixtos en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, Corea del Sur, además de títulos nacionales universitarios y por equipos.

En la categoría de Entrenador Absoluto, el galardón fue para Mario Alejandro Carranza Rodríguez, reconocido por su papel en el crecimiento del rugby en Coahuila, disciplina con la que consiguió un tricampeonato en la Olimpiada Nacional Conade y proyectó a varios atletas a selecciones nacionales.

La ceremonia también dio un lugar central al deporte inclusivo. El paratleta Hilario Gerardo Ruiz Reyes fue reconocido tras conquistar dos medallas de oro en pruebas de velocidad en la Paralimpiada Nacional Conade 2025.

Mientras que el equipo de Futbol Murciélagos Laguna, integrado por jóvenes con discapacidad visual de Torreón, recibió el premio en Deporte de Conjunto tras obtener la medalla de plata nacional y consolidarse como una de las mejores defensivas del torneo.

En otras categorías, se reconoció a Susana García Flores como Mejor Atleta Infantil-Juvenil por sus resultados en tiro con arco dentro de la Olimpiada Nacional; a Olivia Contreras Valdés, en Deportista Máster, por su trayectoria como promotora histórica del sófbol femenil; y a Ramatiz Arellano Trueba en el rubro de Fomento e Impulso al Deporte, por su labor en el desarrollo del tenis de mesa en el estado.

Asimismo, se entregaron menciones especiales a Ángela Ruiz Rosales, máxima medallista coahuilense de la Olimpiada Nacional Conade 2025 con cuatro oros y un bronce, además de atletas destacados en artes marciales, tenis de mesa y deporte adaptado, que colocaron a Coahuila entre las entidades más competitivas del país.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales y municipales, entre ellas la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales Núñez, alcaldes de distintos municipios, representantes del sector educativo y directivos del Instituto Estatal del Deporte, como su titular, Antonio Cepeda Licón, quienes atestiguaron estos reconocimientos.

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

