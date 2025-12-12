Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo

Este viernes se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, un acto encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el que se reconoció a atletas, entrenadores y promotores que tuvieron un año histórico en competencias nacionales e internacionales.

Durante su mensaje, el mandatario estatal destacó el valor del esfuerzo colectivo y el impacto del deporte en la identidad de la entidad.

“Con un evento muy emotivo hicimos entrega del Premio Estatal del Deporte 2025, con el que reconocemos a nuestros atletas, entrenadores y promotores del deporte.

TE PUEDE INTERESAR: ‘The last time is now’: John Cena dirá adiós al ring ante Gunther en Saturday Night’s Main Event de WWE

“Su esfuerzo, disciplina y sus logros ponen muy en alto el nombre de nuestro Estado. Muchas felicidades a todos los ganadores, así como a sus familias y entrenadores. Gracias por inspirarnos y por demostrar que cuando se trabaja en equipo, Coahuila va”, expresó Jiménez Salinas.

El máximo reconocimiento como Atleta Absoluto fue otorgado al arquero originario de Monclova, Sebastián García Flores, quien cerró un 2025 sobresaliente con medallas en escenarios de primer nivel.

Entre sus principales logros destacan la plata individual en la Copa del Mundo de Central Florida, la plata en equipos mixtos en los World Games de Chengdú y el bronce en equipos mixtos en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco en Gwangju, Corea del Sur, además de títulos nacionales universitarios y por equipos.