Arquitecto es desalojado con lujo de violencia de casa que remodelaba en Saltillo

Saltillo
21 octubre 2025
    Arquitecto es desalojado con lujo de violencia de casa que remodelaba en Saltillo
    La puerta principal de la casa resultó dañada durante el desalojo por un grupo de personas que alegan ser propietarias. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

El afectado busca recuperar sus pertenencias y prevé denunciar por robo, mientras el dueño original iniciará acciones por despojo

Una amarga experiencia vivió un arquitecto que se encontraba en el domicilio que remodelaba al poniente de Saltillo y donde se hospedaba temporalmente, ya que fue desalojado con lujo de violencia por un grupo de sujetos.

El afectado, René Campos, relató que se encontraba al cuidado de la vivienda marcada con el número 311, ubicada en Torre de los Encinos, esquina con Géminis, en la colonia Valle de las Torres.

$!María Eugenia Presas se presentó como propietaria del inmueble y asumió el control de la casa, según declaraciones de Campos.
María Eugenia Presas se presentó como propietaria del inmueble y asumió el control de la casa, según declaraciones de Campos. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Desde febrero de este año, Campos había sido contratado por Emiliano “N” para realizar la remodelación de la casa, quien además le permitió quedarse en el lugar para dormir y comer durante los trabajos.

Sin embargo, desconocía los problemas legales que Emiliano podía tener, ya que este se encuentra en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí.

Durante la mañana de este lunes, alrededor de 10 personas llegaron a la vivienda y dañaron la chapa de la puerta principal. Al salir a reclamar, una de las integrantes del grupo, identificada como María Eugenia Presas, afirmó ser la propietaria del inmueble.

$!El caso combina elementos de despojo de inmueble y posible robo, por lo que ambas partes interpondrán denuncias formales.
El caso combina elementos de despojo de inmueble y posible robo, por lo que ambas partes interpondrán denuncias formales. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Presas se adueñó de la casa bajo el argumento de ser la única dueña y aseguró tener documentos que la acreditan como tal. René Campos, por su parte, señaló que solo se encontraba en el lugar cumpliendo con sus labores como arquitecto y no se le permitió el acceso a la vivienda.

Tras el desalojo, Campos solicitó la intervención de sus abogados para intentar recuperar sus pertenencias, entre ellas muebles, ropa y calzado. Sin embargo, sus bienes fueron retirados por un grupo de jóvenes, y no logró localizar sus joyas ni estuches.

$!La situación generó consternación entre vecinos, quienes presenciaron el desalojo y los daños a la vivienda.
La situación generó consternación entre vecinos, quienes presenciaron el desalojo y los daños a la vivienda. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/VANGUARDIA

Ahora, el propietario original de la casa tendrá que presentar una denuncia formal por despojo de inmueble, mientras que el arquitecto deberá interponer otra por el delito de robo.

