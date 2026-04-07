Arranca pavimentación en Paseo de los Pumas, al sur de Saltillo

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Saltillo
/ 7 abril 2026
    Arranca pavimentación en Paseo de los Pumas, al sur de Saltillo
    Los trabajos de rehabilitación abarcarán más de mil 250 metros lineales sobre Paseo de los Pumas. HOMERO SÁNCHEZ

La obra se realizará en Lomas de Lourdes con una inversión de 2.2 millones de pesos e incluirá bacheo profundo y nueva carpeta asfáltica

El Municipio de Saltillo arrancó la rehabilitación del pavimento en la calle Paseo de los Pumas, en la colonia Lomas de Lourdes, una vialidad que conecta con distintos sectores del sur de la ciudad y que presentaba desgaste en su superficie.

De acuerdo con la información, la obra tendrá una inversión de 2.2 millones de pesos y busca mejorar las condiciones de circulación tanto para automovilistas como para peatones en esta zona habitacional. “Esta es una obra muy demandada por los habitantes de este sector”, señaló el alcalde Javier Díaz González durante el arranque.

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El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos se desarrollarán sobre Paseo de los Pumas, en el tramo comprendido entre Paseo del Cortijo y el retorno de Los Osos.

Precisó que la intervención abarcará una longitud de más de mil 250 metros lineales, en una superficie superior a los 9 mil 300 metros cuadrados. “Se llevarán a cabo trabajos de bacheo profundo en las áreas que presenten deterioro”, explicó.

$!La intervención busca mejorar la circulación en una vialidad que, según se informó, presentaba desgaste y deterioro.
La intervención busca mejorar la circulación en una vialidad que, según se informó, presentaba desgaste y deterioro. HOMERO SÁNCHEZ

Además del saneamiento de las zonas dañadas, se realizará el barrido de la superficie existente y posteriormente se colocará carpeta asfáltica con un espesor compacto de cuatro centímetros.

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Durante el arranque, el alcalde recordó que este año se contempla una bolsa superior a los 300 millones de pesos para distintas obras sociales en la ciudad.

A nombre de las y los vecinos, Brisa Oceguera Duarte agradeció el inicio de la intervención en esta vialidad, al señalar que se trata de una mejora esperada por habitantes del sector.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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