Arranca pavimentación en Paseo de los Pumas, al sur de Saltillo

El Municipio de Saltillo arrancó la rehabilitación del pavimento en la calle Paseo de los Pumas, en la colonia Lomas de Lourdes, una vialidad que conecta con distintos sectores del sur de la ciudad y que presentaba desgaste en su superficie. De acuerdo con la información, la obra tendrá una inversión de 2.2 millones de pesos y busca mejorar las condiciones de circulación tanto para automovilistas como para peatones en esta zona habitacional. “Esta es una obra muy demandada por los habitantes de este sector”, señaló el alcalde Javier Díaz González durante el arranque.

El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que los trabajos se desarrollarán sobre Paseo de los Pumas, en el tramo comprendido entre Paseo del Cortijo y el retorno de Los Osos. Precisó que la intervención abarcará una longitud de más de mil 250 metros lineales, en una superficie superior a los 9 mil 300 metros cuadrados. “Se llevarán a cabo trabajos de bacheo profundo en las áreas que presenten deterioro”, explicó.

Además del saneamiento de las zonas dañadas, se realizará el barrido de la superficie existente y posteriormente se colocará carpeta asfáltica con un espesor compacto de cuatro centímetros.

Durante el arranque, el alcalde recordó que este año se contempla una bolsa superior a los 300 millones de pesos para distintas obras sociales en la ciudad. A nombre de las y los vecinos, Brisa Oceguera Duarte agradeció el inicio de la intervención en esta vialidad, al señalar que se trata de una mejora esperada por habitantes del sector.

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