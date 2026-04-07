Cuatro seminaristas serán ordenados sacerdotes en agosto en Saltillo

Maximiliano, Jesús Osvaldo, Juan Antonio y Adalberto se preparan para recibir la ordenación sacerdotal el próximo mes de agosto, en un acontecimiento que representa no solo la culminación de su proceso formativo, sino también un signo de renovación para la vida pastoral en la región. Para la Diócesis de Saltillo, la incorporación de nuevos presbíteros simboliza la continuidad de su misión evangelizadora, en sintonía con la promesa de acompañamiento permanente en la vida comunitaria.

El camino hacia el sacerdocio implica una formación rigurosa en el Seminario Diocesano, donde los aspirantes cursan estudios superiores en Filosofía y Teología, ambos con reconocimiento oficial. Este proceso, que se extiende entre siete y nueve años, integra dimensiones académicas, espirituales, humanas y pastorales, con el objetivo de consolidar perfiles sólidos para el servicio eclesial. Sin embargo, el contexto actual plantea retos significativos. La Diócesis enfrenta una creciente demanda de atención religiosa derivada del aumento poblacional, lo que ha puesto en evidencia la necesidad de más ministros en parroquias y comunidades. El obispo Hilario González ha señalado que esta situación, aunque persistente, se ha intensificado en los últimos años, generando una mayor carga para los sacerdotes en funciones.

Actualmente, poco más de 200 sacerdotes atienden a una población superior a un millón 400 mil habitantes, lo que refleja una proporción limitada frente a las necesidades pastorales del territorio. En este escenario, el Seminario Diocesano de Saltillo mantiene en formación a aproximadamente 74 seminaristas, distribuidos en las etapas de Seminario Menor, Propedéutico y Mayor. La institución opera al 50 por ciento de su capacidad instalada, manteniendo como prioridad la preparación integral de futuros sacerdotes diocesanos.

Publicidad