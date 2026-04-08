Arranca pavimentación y drenaje en Postal Cerritos; inversión supera los 3.7 mdp

Durante el evento, se informó que los trabajos contemplan la pavimentación de las calles Express y Correo Marítimo, así como la introducción de 325 metros lineales de drenaje sanitario, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes del sector.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el arranque de la obra de pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos, con una inversión total superior a los 3.7 millones de pesos.

En su mensaje, el edil destacó que estas obras responden a una demanda ciudadana de años y forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana.

“Son obras muy necesarias, muy demandadas desde hace tiempo, pero que van a contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector”, señaló.

Asimismo, subrayó que estos trabajos también buscan mejorar la conectividad hacia el hospital del Seguro Social que se construye en la zona, lo que permitirá una mejor accesibilidad para miles de ciudadanos.

“Estas obras vienen a ayudar en muchas cosas, una de ellas es la conectividad y la accesibilidad hacia el hospital que se está construyendo, que atenderá a miles de saltillenses”, expresó.

El Alcalde detalló que tan solo en este proyecto se invierten más de 3.7 millones de pesos, y adelantó que “entre el Gobierno del Estado y el Municipio serán más de 300 millones de pesos en obras sociales aquí en Saltillo, todas encaminadas a mejorar la calidad de vida”, afirmó.

Por su parte, Mary Cantú, en representación de los vecinos, agradeció la realización de estas obras. “Teníamos varios años pidiendo la pavimentación de estas cuadras (...) muchas gracias por voltear a vernos”, expresó.