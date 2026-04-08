Arranca pavimentación y drenaje en Postal Cerritos; inversión supera los 3.7 mdp

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Saltillo
/ 8 abril 2026
    Arranca pavimentación y drenaje en Postal Cerritos; inversión supera los 3.7 mdp
    El alcalde Javier Díaz González encabezó el arranque de obras de pavimentación y drenaje en la colonia Postal Cerritos, acompañado de autoridades estatales y municipales. FOTO: SERGIO SOTO

Obra incluye pavimentación y drenaje sanitario en calles clave de la colonia Postal Cerritos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, encabezó el arranque de la obra de pavimentación y drenaje sanitario en la colonia Postal Cerritos, con una inversión total superior a los 3.7 millones de pesos.

Durante el evento, se informó que los trabajos contemplan la pavimentación de las calles Express y Correo Marítimo, así como la introducción de 325 metros lineales de drenaje sanitario, con el objetivo de mejorar la movilidad y las condiciones de vida de los habitantes del sector.

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En su mensaje, el edil destacó que estas obras responden a una demanda ciudadana de años y forman parte de una estrategia integral para mejorar la infraestructura urbana.

“Son obras muy necesarias, muy demandadas desde hace tiempo, pero que van a contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de este sector”, señaló.

Asimismo, subrayó que estos trabajos también buscan mejorar la conectividad hacia el hospital del Seguro Social que se construye en la zona, lo que permitirá una mejor accesibilidad para miles de ciudadanos.

“Estas obras vienen a ayudar en muchas cosas, una de ellas es la conectividad y la accesibilidad hacia el hospital que se está construyendo, que atenderá a miles de saltillenses”, expresó.

El Alcalde detalló que tan solo en este proyecto se invierten más de 3.7 millones de pesos, y adelantó que “entre el Gobierno del Estado y el Municipio serán más de 300 millones de pesos en obras sociales aquí en Saltillo, todas encaminadas a mejorar la calidad de vida”, afirmó.

Por su parte, Mary Cantú, en representación de los vecinos, agradeció la realización de estas obras. “Teníamos varios años pidiendo la pavimentación de estas cuadras (...) muchas gracias por voltear a vernos”, expresó.

$!Vecinos de la colonia Postal Cerritos destacaron que las obras eran una demanda de años y beneficiarán la conectividad hacia el nuevo hospital en construcción.
Vecinos de la colonia Postal Cerritos destacaron que las obras eran una demanda de años y beneficiarán la conectividad hacia el nuevo hospital en construcción. FOTO: SERGIO SOTO

En tanto, la diputada Luz Elena Morales Núñez reconoció la atención a una demanda histórica de la colonia. “Son muchos años los que habían estado esperando ver la colonia completa (...) qué bueno que el alcalde está atendiendo esta petición”, comentó.

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A su vez, el coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que la obra responde a compromisos adquiridos con la ciudadanía. “Aquí se hizo el compromiso y hoy se está cumpliendo (...) así queremos alcaldes que le cumplan a su gente”, dijo.

Las autoridades municipales reiteraron que continuarán recorriendo colonias y sectores del municipio para llevar obras y programas que consoliden a Saltillo como una de las mejores ciudades para vivir.

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Javier Díaz González

Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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