Refuerza Municipio de Saltillo labores de limpieza en callejones de diversas colonias

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    Refuerza Municipio de Saltillo labores de limpieza en callejones de diversas colonias
    Cuadrillas municipales efectuaron trabajos de limpieza profunda en callejones de la colonia Morelos

Durante las labores se retiraron basura, escombro y maleza que representaban riesgos para los habitantes

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal intensificó las acciones permanentes de limpieza, rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de ofrecer entornos más seguros, ordenados y dignos para las familias saltillenses.

Como parte de estas labores y con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, cuadrillas municipales realizaron trabajos de limpieza profunda en diversos callejones de la colonia Morelos, donde se retiraron importantes cantidades de basura, escombro y maleza que representaban riesgos para la salud y seguridad de los habitantes.

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Para optimizar las tareas, el personal utilizó maquinaria pesada tipo retroexcavadora, lo que permitió remover grandes volúmenes de desechos acumulados en los callejones ubicados entre las calles 15 y 13, así como en los tramos comprendidos entre las calles 10, 11 y 8.

Las acciones contribuyen a mejorar las condiciones de salubridad y seguridad en este sector de la ciudad, además de prevenir la proliferación de fauna nociva y reducir riesgos asociados a la acumulación de residuos.

“Aquí trabajamos todos los días para mantener una ciudad limpia, ordenada y en mejores condiciones para nuestras familias, ya que la atención a colonias, vialidades y espacios públicos es una prioridad de esta administración”, expresó el alcalde Javier Díaz González.

De manera paralela, personal del programa municipal “Aquí Andamos” llevó a cabo trabajos de poda y mantenimiento de palmeras de la especie Washingtonia ubicadas en el camellón central del periférico Luis Echeverría Álvarez, a la altura de la colonia Quinta Los Ángeles.

$!Se utilizó maquinaria pesada tipo retroexcavadora para agilizar la remoción de residuos acumulados.
Se utilizó maquinaria pesada tipo retroexcavadora para agilizar la remoción de residuos acumulados. CORTESÍA

Asimismo, brigadas municipales realizaron labores de limpieza integral en diversas plazas públicas localizadas en las colonias Privada Morelos, Magisterio Sección 38 y Latinoamericana, entre otros sectores de la capital coahuilense.

Los trabajos incluyeron barrido manual, recolección de basura, deshierbe, mantenimiento de áreas verdes, limpieza de andadores y retiro de residuos acumulados, con el propósito de conservar estos espacios en condiciones adecuadas para la convivencia familiar, la recreación y la práctica de actividades deportivas al aire libre.

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El Gobierno Municipal destacó que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para mejorar la imagen urbana y elevar la calidad de vida de la población, mediante el mantenimiento continuo de la infraestructura y los espacios públicos.

Finalmente, Javier Díaz González recordó a la ciudadanía que se encuentra disponible el Chat Bot “Saltillo Fácil”, a través del número 844-160-08-08, herramienta mediante la cual las y los ciudadanos pueden reportar fallas o necesidades relacionadas con los servicios públicos, facilitando una atención más rápida y eficiente por parte de las autoridades municipales.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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