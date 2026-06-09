Protección Civil y CANACO Torreón refuerzan protocolos para negocios más seguros

El encuentro, encabezado por el director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, forma parte de las acciones permanentes de vinculación con la iniciativa privada, una sinergia que el funcionario calificó como fundamental para consolidar negocios resilientes y con personal altamente capacitado.

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y salvaguardar la integridad de empleados y clientes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO).

Durante la sesión, Juárez Llanas subrayó que la prevención es la herramienta más efectiva para minimizar riesgos y garantizar una capacidad de respuesta óptima ante cualquier imprevisto.

“Un sector empresarial capacitado no solo protege su patrimonio, sino que se convierte en un aliado activo para la seguridad de toda la comunidad ante fenómenos naturales o cualquier incidente que pueda presentarse”, enfatizó el funcionario.

La agenda de trabajo se centró en actualizar los lineamientos que garantizan la operación segura de los comercios, destacando la elaboración y actualización constante de los programas internos de protección civil, la correcta señalización y habilitación de rutas de evacuación, la profesionalización continua de las brigadas de emergencia internas y el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.

Estas mesas de trabajo se llevan a cabo de manera periódica como parte de la estrategia municipal para fomentar una cultura de prevención sólida en el sector comercial de Torreón.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos reiteró su disposición para ofrecer asesoría técnica, realizar supervisiones y brindar cursos de capacitación a las empresas que lo soliciten. Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Prolongación Degollado, en la colonia Luis Echeverría.