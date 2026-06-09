Protección Civil y CANACO Torreón refuerzan protocolos para negocios más seguros

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    Protección Civil y CANACO Torreón refuerzan protocolos para negocios más seguros
    Representantes de CANACO y autoridades de Protección Civil revisaron estrategias de prevención, capacitación y respuesta ante emergencias para fortalecer la seguridad en los negocios de Torreón. SANDRA GÓMEZ

Autoridades y representantes del sector comercio revisaron medidas de prevención, capacitación y gestión de riesgos para fortalecer la seguridad en los establecimientos

TORREÓN, COAH.- Con el propósito de fortalecer la cultura de la prevención y salvaguardar la integridad de empleados y clientes, la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Torreón sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO).

El encuentro, encabezado por el director de la dependencia, Jorge Luis Juárez Llanas, forma parte de las acciones permanentes de vinculación con la iniciativa privada, una sinergia que el funcionario calificó como fundamental para consolidar negocios resilientes y con personal altamente capacitado.

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Durante la sesión, Juárez Llanas subrayó que la prevención es la herramienta más efectiva para minimizar riesgos y garantizar una capacidad de respuesta óptima ante cualquier imprevisto.

“Un sector empresarial capacitado no solo protege su patrimonio, sino que se convierte en un aliado activo para la seguridad de toda la comunidad ante fenómenos naturales o cualquier incidente que pueda presentarse”, enfatizó el funcionario.

La agenda de trabajo se centró en actualizar los lineamientos que garantizan la operación segura de los comercios, destacando la elaboración y actualización constante de los programas internos de protección civil, la correcta señalización y habilitación de rutas de evacuación, la profesionalización continua de las brigadas de emergencia internas y el cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.

Estas mesas de trabajo se llevan a cabo de manera periódica como parte de la estrategia municipal para fomentar una cultura de prevención sólida en el sector comercial de Torreón.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos reiteró su disposición para ofrecer asesoría técnica, realizar supervisiones y brindar cursos de capacitación a las empresas que lo soliciten. Los interesados pueden acudir a las instalaciones de la dependencia, ubicadas en Prolongación Degollado, en la colonia Luis Echeverría.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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