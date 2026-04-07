Saltillo: Arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en Misión Cerritos
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El proyecto fue propuesto y votado por la ciudadanía mediante “Participa Saltillo”
El alcalde Javier Díaz González puso en marcha la rehabilitación de la plaza pública de la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo, como parte de un proyecto propuesto y votado por la ciudadanía a través del programa “Participa Saltillo”, el cual se suma a la estrategia “Activa tu Parque”.
Durante el evento, el edil destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para fortalecer el desarrollo de la ciudad.
“Tenemos claro que el trabajo en equipo permite más avances y convierte los retos en resultados reales. No trabajamos solos, contamos con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez; compartimos la visión de que fortalecer los espacios públicos es fortalecer la seguridad y generar cohesión familiar”, afirmó el alcalde.
Díaz González informó que, dentro del programa “Participa Saltillo”, se eligieron nueve proyectos mediante votación ciudadana, de los cuales cinco ya se encuentran en proceso, incluida la plaza de Misión Cerritos.
Asimismo, detalló que en la edición “Participa Saltillo 2026” se recibieron 239 propuestas, de las cuales 153 fueron validadas y actualmente se encuentran en etapa de votación durante el mes de abril.
En cuanto al programa “Activa tu Parque”, el alcalde señaló que la meta para este año es rehabilitar integralmente 15 plazas públicas con el apoyo de la iniciativa privada, además de promover actividades deportivas y culturales en estos espacios.
Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, resaltó la relevancia de estos proyectos para el bienestar comunitario.
“Es de destacar también este programa que promueve la democracia y la participación ciudadana; es muy importante que la población se involucre en los temas públicos y que el gobierno ofrezca esas oportunidades”, comentó.
El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que se destinarán casi 1.5 millones de pesos para la rehabilitación de la plaza, donde se contempla la mejora de la cancha de usos múltiples, banquetas, instalación de juegos infantiles, mesas de ajedrez y ping-pong, así como trabajos de reforestación, iluminación, limpieza y colocación de pasto sintético.
A nombre de los vecinos del sector, Sonia López Díaz agradeció las acciones emprendidas por el gobierno municipal.
“Alcalde, usted ya nos conoce, no es la primera vez que viene, ya nos trajo Colonias al 100 y nos dejó las calles y las luminarias al tiro. Ahora con esta plaza nos está dando un lugar digno para que los niños jueguen seguros, los abuelos descansen y nosotros convivamos”, expresó.