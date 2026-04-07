Saltillo: Arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en Misión Cerritos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 7 abril 2026
    Saltillo: Arranca Javier Díaz rehabilitación de plaza en Misión Cerritos
    El alcalde Javier Díaz inició la rehabilitación de la plaza en la colonia Misión Cerritos. HÉCTOR GARCÍA

El proyecto fue propuesto y votado por la ciudadanía mediante “Participa Saltillo”

El alcalde Javier Díaz González puso en marcha la rehabilitación de la plaza pública de la colonia Misión Cerritos, al oriente de Saltillo, como parte de un proyecto propuesto y votado por la ciudadanía a través del programa “Participa Saltillo”, el cual se suma a la estrategia “Activa tu Parque”.

Durante el evento, el edil destacó la importancia de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil para fortalecer el desarrollo de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/amor-en-movimiento-de-dif-saltillo-llega-a-mas-de-8-mil-con-salud-gratuita-BJ19767125

“Tenemos claro que el trabajo en equipo permite más avances y convierte los retos en resultados reales. No trabajamos solos, contamos con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez; compartimos la visión de que fortalecer los espacios públicos es fortalecer la seguridad y generar cohesión familiar”, afirmó el alcalde.

Díaz González informó que, dentro del programa “Participa Saltillo”, se eligieron nueve proyectos mediante votación ciudadana, de los cuales cinco ya se encuentran en proceso, incluida la plaza de Misión Cerritos.

Asimismo, detalló que en la edición “Participa Saltillo 2026” se recibieron 239 propuestas, de las cuales 153 fueron validadas y actualmente se encuentran en etapa de votación durante el mes de abril.

En cuanto al programa “Activa tu Parque”, el alcalde señaló que la meta para este año es rehabilitar integralmente 15 plazas públicas con el apoyo de la iniciativa privada, además de promover actividades deportivas y culturales en estos espacios.

Por su parte, Enrique Martínez y Morales, secretario de Inclusión y Desarrollo Social del Estado, resaltó la relevancia de estos proyectos para el bienestar comunitario.

“Es de destacar también este programa que promueve la democracia y la participación ciudadana; es muy importante que la población se involucre en los temas públicos y que el gobierno ofrezca esas oportunidades”, comentó.

$!Las obras incluyen mejoras en cancha, juegos infantiles, luminarias, áreas verdes y mobiliario.
Las obras incluyen mejoras en cancha, juegos infantiles, luminarias, áreas verdes y mobiliario. HÉCTOR GARCÍA

El director de Infraestructura y Obra Pública del municipio, Antonio Nerio Maltos, informó que se destinarán casi 1.5 millones de pesos para la rehabilitación de la plaza, donde se contempla la mejora de la cancha de usos múltiples, banquetas, instalación de juegos infantiles, mesas de ajedrez y ping-pong, así como trabajos de reforestación, iluminación, limpieza y colocación de pasto sintético.

A nombre de los vecinos del sector, Sonia López Díaz agradeció las acciones emprendidas por el gobierno municipal.

“Alcalde, usted ya nos conoce, no es la primera vez que viene, ya nos trajo Colonias al 100 y nos dejó las calles y las luminarias al tiro. Ahora con esta plaza nos está dando un lugar digno para que los niños jueguen seguros, los abuelos descansen y nosotros convivamos”, expresó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Parques
Plazas Públicas

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Personajes


Javier Díaz González

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El cierre de la frontera limita la exportación de becerros y afecta la economía de productores.

Cae 80 por ciento la producción ganadera en Coahuila
El ejido Patrocinio, en San Pedro de las Colonias, fue campo de exterminio de Los Zetas.

Sin identificar en Coahuila restos de más de mil personas
En marzo, personal de enfermería del programa “Salud casa por casa” bloqueó el bulevar Fundadores de Saltillo en demanda del pago de salarios retenidos.

Abren registro en Coahuila para personal de salud en programa de visitas a domicilio
Los operativos de vigilancia continuarán debido al periodo de vacaciones escolares.

Detienen a 29 conductores alcoholizados durante operativo por la Semana Santa en Torreón
El alcalde Javier Díaz encabezó el tercer sorteo “Por Amor a Saltillo”.

Premia Saltillo a contribuyentes cumplidos con tercer sorteo del predial
La recaudación representa un avance del 76% respecto a la meta anual de 580 millones de pesos.

Recauda Saltillo 441 millones de pesos por predial; falta menos del 30% para llegar a meta anual
El paso inferior estará ubicado donde actualmente se encuentra el flujo del drenaje pluvial; la obra tendrá un costo superior a los 60 millones de pesos.

Así será el paso inferior en Misión Cerritos, al oriente de Saltillo
Belicismo mundial

Belicismo mundial