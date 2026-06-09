¿Eres regio y viajas a CDMX desde Monterrey? Mejor hazlo desde Saltillo

Desde la semana pasada comenzaron a circular, en medios locales, imágenes en las que se aprecia a personas bajando de sus vehículos y caminando largas distancias para acceder al aeropuerto.

El retraso en las obras cercanas al Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, de Monterrey, ha complicado el acceso al mismo y generado una oportunidad para viajar a la Ciudad de México (CDMX) o Cancún desde Saltillo .

La maquinaria pesada que se mantiene trabajando en la Línea 6 del Metro complica la movilidad de los pasajeros que intentan acudir, principalmente, a la Terminal C.

En ese sentido, incluso OMA Monterrey instó a sus usuarios a tomar más tiempo del habitual para llegar puntualmente a sus vuelos.

Asimismo, el Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe, de Saltillo, ubicado en el municipio de Ramos Arizpe, ha cobrado relevancia como una alternativa para los traslados.

Cabe recordar que el Plan de Guadalupe opera un vuelo diario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y dos vuelos semanales a Cancún.

Considerando las obras cercanas al Mariano Escobedo, resulta prácticamente el mismo tiempo trasladarse a Ramos Arizpe para tomar un vuelo.

Una consulta realizada por VANGUARDIA este lunes expuso que, del Centro de Monterrey al Aeropuerto de Saltillo, el trayecto se estima en 58 minutos tomando la autopista de cuota, mientras que del mismo punto al Mariano Escobedo se calcula en 36 minutos.

A ello se suma que el precio de los vuelos también es muy similar. Para este viernes, volar de Saltillo al AIFA cuesta mil 126 pesos, ya con la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) incluida, mientras que hacerlo desde Monterrey cuesta 978 pesos.

Hacia Cancún, desde Saltillo el costo es de mil 972 pesos, también con la TUA incluida, mientras que el vuelo directo más económico desde Monterrey se comercializa en mil 926 pesos.

También cabe mencionar que una ventaja importante que mantiene el Aeropuerto de Monterrey sobre el de Saltillo es la variedad en los horarios de los vuelos.

Los Servicios Aeropuortuarios de Coahuila, comentaron a VANGUARDIA que en vísperas de la Copa del Mundo los vuelos se han vendido en porcentajes cercanos al 95 por ciento, mientras que en meses previos se vendían al 85 por ciento.