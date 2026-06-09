Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado

Hurtado señaló que durante la campaña no observó el respaldo necesario por parte de la dirigencia nacional del partido.

Tras los resultados de la elección del pasado domingo en Coahuila, donde el PRI obtuvo las 16 diputaciones en disputa, el legislador y excandidato a una curul en la próxima Legislatura, Alberto Hurtado, aseguró que la dirigencia nacional de Morena abandonó a los candidatos durante el proceso electoral, a pesar de que se trataba de la única elección que se desarrollaba en el país.

“Yo veía a Luisa María haciendo toca toca en Iztapalapa o a Andy de viaje, y aquí la organización del partido no se veía clara. Morena Nacional no le dio la seriedad debida al proceso”, expresó.

Respecto a la intención de Morena de impugnar los resultados, el legislador consideró que esa estrategia no cambiará el resultado de las urnas. Indicó que, más que buscar responsables de la derrota, Morena debe realizar una autocrítica para identificar los errores cometidos durante la campaña.

“Lo que no se gana en la urna no se puede ganar en la mesa”, afirmó.

El legislador recordó que advirtió en diversas ocasiones sobre la importancia estratégica de la elección de 2026, rumbo a las elecciones del siguiente año donde se renovarán las 38 alcaldías y se elegirán legisladores federales, considerando que las elecciones de domingo eran una antesala para el próximo proceso electoral.

“Se los dije muchas veces: si no hay 2026, no hay 2027. Hoy la narrativa de la oposición es que a Morena sí se le puede ganar”, comentó.