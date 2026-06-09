Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado

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Coahuila
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    Morena Nacional abandonó a sus candidatos en Coahuila: Alberto Hurtado
    El legislador consideró que el partido no dio la importancia necesaria al proceso electoral, pese a ser la única elección celebrada en el país. FRANCISCO MUÑIZ

El legislador y excandidato a diputado local aseguró que la dirigencia nacional de Morena descuidó el proceso electoral en Coahuila, y reconoció el triunfo del priista Eduardo Medrano, descartando cualquier impugnación de su parte.

Tras los resultados de la elección del pasado domingo en Coahuila, donde el PRI obtuvo las 16 diputaciones en disputa, el legislador y excandidato a una curul en la próxima Legislatura, Alberto Hurtado, aseguró que la dirigencia nacional de Morena abandonó a los candidatos durante el proceso electoral, a pesar de que se trataba de la única elección que se desarrollaba en el país.

Hurtado señaló que durante la campaña no observó el respaldo necesario por parte de la dirigencia nacional del partido.

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“Yo veía a Luisa María haciendo toca toca en Iztapalapa o a Andy de viaje, y aquí la organización del partido no se veía clara. Morena Nacional no le dio la seriedad debida al proceso”, expresó.

Respecto a la intención de Morena de impugnar los resultados, el legislador consideró que esa estrategia no cambiará el resultado de las urnas. Indicó que, más que buscar responsables de la derrota, Morena debe realizar una autocrítica para identificar los errores cometidos durante la campaña.

“Lo que no se gana en la urna no se puede ganar en la mesa”, afirmó.

El legislador recordó que advirtió en diversas ocasiones sobre la importancia estratégica de la elección de 2026, rumbo a las elecciones del siguiente año donde se renovarán las 38 alcaldías y se elegirán legisladores federales, considerando que las elecciones de domingo eran una antesala para el próximo proceso electoral.

“Se los dije muchas veces: si no hay 2026, no hay 2027. Hoy la narrativa de la oposición es que a Morena sí se le puede ganar”, comentó.

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Pese a la derrota electoral, afirmó respetar las instituciones democráticas y reconoció el triunfo de Eduardo Medrano, a quien incluso llamó para felicitarlo y reiteró que no habrá ninguna impugnación por su parte. Añadió que, si Morena Nacional decide continuar con algún recurso legal, será una decisión ajena a él.

Por último, señaló que ahora corresponde retomar el trabajo legislativo, ya que restan seis meses para concluir la actual Legislatura.

“Lo que nos toca es seguir trabajando por Saltillo”, concluyó.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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