Arranca rehabilitación de cancha en la Morelos; beneficiará a más de 4 mil vecinos en Saltillo

La rehabilitación de una cancha de fútbol 7 en la colonia Morelos de Saltillo inició como parte del programa municipal “Activa tu Parque”, con una intervención que contempla mejoras integrales en el espacio y que, de acuerdo con autoridades, beneficiará de forma directa a 4 mil 844 personas. Durante el arranque de obra, se informó que mil 348 de los beneficiarios son niñas, niños y jóvenes, por lo que el proyecto busca recuperar un área de uso comunitario para actividades deportivas y recreativas.

“Hoy arrancamos la rehabilitación integral de la cancha de fútbol 7, una demanda sentida de la comunidad que hoy comienza a hacerse realidad”, se señaló durante el evento. Con esta intervención, el espacio se suma a otras ocho canchas que ya se encuentran en proceso dentro del mismo programa, con un impacto conjunto estimado en más de 28 mil personas. Entre los trabajos contemplados se encuentran el retiro de tableros de basquetbol, la construcción de una nueva dala de desplante, la instalación de malla ciclónica con acceso, así como la construcción de banquetas y rampas. Además, se prevé la colocación de 390 metros cuadrados de pasto sintético, la rehabilitación de luminarias existentes y la instalación de nuevas lámparas tipo LED, así como mejoras en el módulo de juegos.

De acuerdo con lo informado, la obra también beneficiará a habitantes de colonias cercanas como Vista Hermosa, Fundadores, Ampliación Morelos y Parajes de la Sierra. A nombre de los vecinos, Graciela Ramos Torres señaló que la rehabilitación del espacio responde a una necesidad del sector. “Nos hacían falta estos espacios para nuestros hijos con toda la seguridad que incluyen las canchas”, expresó.

Publicidad