Comisaría de Saltillo celebrará a las niñas y niños con fiesta familiar en la Ruta Recreativa

Con una jornada pensada para la convivencia familiar y el entretenimiento, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo alista una nueva edición de su festejo por el Día de la Niña y el Niño, que se desarrollará este domingo 26 de abril dentro de la Ruta Recreativa.

La cita será de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el cruce de las avenidas Universidad y Venustiano Carranza, donde agentes de distintas áreas participarán en la organización de actividades dirigidas a la población infantil.