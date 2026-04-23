Comisaría de Saltillo celebrará a las niñas y niños con fiesta familiar en la Ruta Recreativa

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    Comisaría de Saltillo celebrará a las niñas y niños con fiesta familiar en la Ruta Recreativa
    Niñas y niños disfrutarán de juegos, espectáculos y regalos durante el festejo organizado por la Comisaría en la Ruta Recreativa. CORTESÍA

Este domingo se realizará el evento gratuito, con espectáculos, juegos y regalos para niñas y niños, como parte de una estrategia para fortalecer la cercanía con la ciudadanía

Con una jornada pensada para la convivencia familiar y el entretenimiento, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo alista una nueva edición de su festejo por el Día de la Niña y el Niño, que se desarrollará este domingo 26 de abril dentro de la Ruta Recreativa.

La cita será de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el cruce de las avenidas Universidad y Venustiano Carranza, donde agentes de distintas áreas participarán en la organización de actividades dirigidas a la población infantil.

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El comisionado Miguel Ángel Garza Félix explicó que esta iniciativa, que llega a su cuarta edición, responde a la instrucción del alcalde Javier Díaz González de fortalecer los vínculos entre corporación y ciudadanía, especialmente desde edades tempranas.

$!Elementos de seguridad participarán en actividades recreativas para fortalecer la cercanía con la ciudadanía.
Elementos de seguridad participarán en actividades recreativas para fortalecer la cercanía con la ciudadanía. CORTESÍA

Durante el evento, las familias podrán disfrutar de una amplia oferta de entretenimiento, que incluye exhibiciones de lucha libre, espectáculos con botargas, shows de payasos y personajes tipo transformers, así como dinámicas como pintacaritas, brincolines y toro mecánico.

Además, se llevará a cabo la rifa de obsequios, se ofrecerán refrigerios y se instalará una pequeña granja de animales, con el objetivo de generar un espacio recreativo accesible y seguro para todos los asistentes.

$!El evento incluirá lucha libre, botargas, brincolines y una granja de animales para el disfrute familiar.
El evento incluirá lucha libre, botargas, brincolines y una granja de animales para el disfrute familiar. CORTESÍA

Garza Félix destacó que, con el paso de los años, esta celebración ha logrado posicionarse entre las preferencias de la comunidad, consolidándose como una actividad que promueve la convivencia y la confianza hacia las instituciones de seguridad.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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