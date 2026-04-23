Saltillo: renuevan Avenida Universidad con tecnología ‘slurry’ para agilizar y mejorar la vialidad

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó los trabajos de mejoramiento vial en la Avenida Universidad mediante la aplicación de la técnica “slurry”, un procedimiento que permite rehabilitar la superficie de rodamiento con mayor rapidez y durabilidad. El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores se ejecutan con equipo especializado y personal técnico capacitado, con el objetivo de optimizar tiempos de intervención y reducir las afectaciones al tránsito en una de las arterias más transitadas de la ciudad.

Como parte del proceso, se prevé que tras la aplicación del material se realicen trabajos de señalización horizontal, con el fin de asegurar la correcta adherencia de los componentes y garantizar mayor resistencia en la pintura de carriles. El edil subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener en condiciones óptimas la infraestructura urbana y elevar la seguridad vial en la capital coahuilense.

Las labores se concentran en el tramo comprendido entre el bulevar Venustiano Carranza y la calle Candela, en sentido de oriente a poniente, por lo que autoridades municipales exhortaron a la población a utilizar rutas alternas y conducir con precaución. De manera paralela, cuadrillas municipales desplegaron trabajos de limpieza y mantenimiento en diversos sectores de la ciudad. En el arroyo Pereyra, al sur de Saltillo, se realizaron labores de deshierbe, retiro de basura y escombro como parte del programa “Aquí Andamos”. Estas acciones también atendieron reportes ciudadanos canalizados a través del Chat Bot “Saltillo Fácil”, lo que permitió intervenir zonas del fraccionamiento Federico Berrueto Ramón, particularmente en calles como Margarito Arizpe, Vasco de Quiroga y calle 13.

Asimismo, personal de Medio Ambiente llevó a cabo el mantenimiento de la fuente ubicada en la plaza San Francisco, mientras que en la colonia Valle Hermoso se realizaron tareas de limpieza y retiro de residuos en áreas verdes, con el propósito de mejorar el entorno urbano.

Publicidad