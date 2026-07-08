Resisten exportaciones automotrices de Coahuila pese a caída nacional; Stellantis compensa baja de GM

A pesar de que la industria automotriz mexicana registró en junio una caída en la producción y las exportaciones, las plantas del sector en la entidad lograron mantener un balance positivo durante el primer semestre del año, impulsadas principalmente por el fuerte crecimiento de Stellantis. De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI, en junio las exportaciones nacionales de vehículos ligeros retrocedieron 9.2% anual, al enviarse 301 mil 9 unidades al extranjero, mientras que la producción disminuyó 1.9%, con 354 mil 221 vehículos ensamblados.

Sin embargo, el desempeño conjunto de las plantas coahuilenses fue distinto. Entre enero y junio, las exportaciones desde Coahuila crecieron 11%, al pasar de 160 mil 909 a 180 mil 27 unidades.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante junio 2026:



▪️Se vendieron 126,902 unidades

▪️Se produjeron 354,221 unidades

▪️Se exportaron 301,009 unidades



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El resultado estuvo impulsado por Stellantis, cuyas exportaciones aumentaron 64%, al pasar de 84 mil 27 a 138 mil 516 vehículos. En contraste, General Motors registró una disminución de 46%, al reducir sus envíos de 76 mil 882 a 41 mil 511 unidades, debido a los ajustes en la producción de algunos de sus modelos eléctricos. PRODUCCIÓN TAMBIÉN CRECE En producción, las armadoras establecidas en Coahuila también lograron un saldo positivo. En conjunto ensamblaron 223 mil 692 vehículos durante el primer semestre, un incremento de 3.4% respecto a los 216 mil 245 del mismo periodo de 2025.

Nuevamente, Stellantis fue el principal motor del crecimiento al elevar su producción 44.1%, de 120 mil 56 a 173 mil 62 unidades, mientras que GM registró una reducción de 47.4%, al pasar de 96 mil 189 a 50 mil 630 vehículos.

En el Complejo Ramos Arizpe de GM, la Blazer fue el modelo con mayor producción en el semestre, con 22 mil 789 unidades, seguida por el Cadillac Optiq (10 mil 48), la Honda Prologue (8 mil 509), la Equinox EV (7 mil 185) y la Blazer EV (2 mil 99).

Por su parte, en la planta de Stellantis en Derramadero destacó la Ram 1500, con 40 mil 653 unidades producidas, seguida por la Ram 4000 (39 mil 760), la ProMaster (28 mil 153) y la Crew Cab (64 mil 946). A nivel nacional, las exportaciones acumuladas crecieron apenas 1.4% en el primer semestre, mientras que el mercado estadounidense, destino de casi el 76% de los vehículos mexicanos, registró una disminución de 3.6% en sus compras, reflejando un entorno más complejo para la industria automotriz.

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