Aseguran 55 mil litros de diésel ilegal en carretera Matamoros–Saltillo

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Autotanque que transportaba cerca de 55 mil litros de diésel fue puesto a disposición de la FGR. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar del aseguramiento y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que definirá su situación legal

La Policía Estatal aseguró un tractocamión Mack, modelo 2014, acoplado a un autotanque que transportaba aproximadamente 55 mil litros de diésel de presunta procedencia ilícita.

El aseguramiento se realizó sobre la carretera federal 40 Matamoros–Saltillo, a la altura del kilómetro 17, durante labores de vigilancia.

$!Elementos estatales realizaron el aseguramiento durante labores de vigilancia en el kilómetro 17.
Elementos estatales realizaron el aseguramiento durante labores de vigilancia en el kilómetro 17. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el lugar fue detenido el conductor de la unidad, un hombre cuya identidad no fue revelada por las autoridades.

$!El conductor de la unidad fue detenido en el lugar y presentado ante la autoridad federal.
El conductor de la unidad fue detenido en el lugar y presentado ante la autoridad federal. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tanto el chofer como el tractocamión, el autotanque y el combustible asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Saltillo.

$!El diésel de presunta procedencia ilícita quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República.
El diésel de presunta procedencia ilícita quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Será esta autoridad federal la que determine la situación legal del conductor, así como la que inicie la investigación correspondiente para establecer el origen y destino del combustible y la posible responsabilidad de la línea de transporte.

