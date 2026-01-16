Aseguran 55 mil litros de diésel ilegal en carretera Matamoros–Saltillo
El conductor del tractocamión fue detenido en el lugar del aseguramiento y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, que definirá su situación legal
La Policía Estatal aseguró un tractocamión Mack, modelo 2014, acoplado a un autotanque que transportaba aproximadamente 55 mil litros de diésel de presunta procedencia ilícita.
El aseguramiento se realizó sobre la carretera federal 40 Matamoros–Saltillo, a la altura del kilómetro 17, durante labores de vigilancia.
En el lugar fue detenido el conductor de la unidad, un hombre cuya identidad no fue revelada por las autoridades.
Tanto el chofer como el tractocamión, el autotanque y el combustible asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en el municipio de Saltillo.
Será esta autoridad federal la que determine la situación legal del conductor, así como la que inicie la investigación correspondiente para establecer el origen y destino del combustible y la posible responsabilidad de la línea de transporte.