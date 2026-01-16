Aseguran 55 mil litros de diésel ilegal en carretera Matamoros–Saltillo

La Policía Estatal aseguró un tractocamión Mack, modelo 2014, acoplado a un autotanque que transportaba aproximadamente 55 mil litros de diésel de presunta procedencia ilícita.

El aseguramiento se realizó sobre la carretera federal 40 Matamoros–Saltillo, a la altura del kilómetro 17, durante labores de vigilancia.

