Catean bodegas por almacenamiento ilegal de diésel en Ramos Arizpe

Autoridades federales y de la Marina catearon unas bodegas de autotransporte de carga que eran utilizadas para almacenar diésel de procedencia dudosa.

Durante la tarde del jueves, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se trasladó a la carretera estatal hacia Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila.

Bajo el número de causa penal FED/COAH/SALT/0001352/2025, ingresaron al inmueble, donde se procedió al aseguramiento de auto tanques.

No se dio a conocer la cantidad de combustible asegurado; el operativo se realizó por órdenes de un juez de distrito.

Según lo indica una lona instalada en el predio, este pertenece a un gremio de transportistas, donde se informa que los patios almacenan diésel para autoconsumo.

Se identificaron tres sindicatos reconocidos, y la vigilancia del lugar culminó durante las primeras horas de este viernes.

Actualmente, la propiedad se mantiene bajo custodia de una patrulla militar y quedará a disposición del Ministerio Público Federal.

Se colocaron sellos de suspensión, así como la orden de cateo correspondiente.