Catean bodegas por almacenamiento ilegal de diésel en Ramos Arizpe

Saltillo
/ 16 enero 2026
    Catean bodegas por almacenamiento ilegal de diésel en Ramos Arizpe
    Personal de la FGR y la Marina asegurando auto tanques en las bodegas de Ramos Arizpe. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS/ VANGUARDIA

El predio cateado está vinculado a tres sindicatos de transportistas, quienes, según la FGR, lo utilizaban para almacenar diésel destinado a autoconsumo

Autoridades federales y de la Marina catearon unas bodegas de autotransporte de carga que eran utilizadas para almacenar diésel de procedencia dudosa.

Durante la tarde del jueves, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se trasladó a la carretera estatal hacia Los Pinos, en Ramos Arizpe, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a ocho personas tras cateos en Saltillo

Bajo el número de causa penal FED/COAH/SALT/0001352/2025, ingresaron al inmueble, donde se procedió al aseguramiento de auto tanques.

No se dio a conocer la cantidad de combustible asegurado; el operativo se realizó por órdenes de un juez de distrito.

Según lo indica una lona instalada en el predio, este pertenece a un gremio de transportistas, donde se informa que los patios almacenan diésel para autoconsumo.

Se identificaron tres sindicatos reconocidos, y la vigilancia del lugar culminó durante las primeras horas de este viernes.

Actualmente, la propiedad se mantiene bajo custodia de una patrulla militar y quedará a disposición del Ministerio Público Federal.

Se colocaron sellos de suspensión, así como la orden de cateo correspondiente.

Temas


Cateos
Huachicol
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Apoderamiento del INE

Apoderamiento del INE
true

Simplemente, la Presidenta no entiende
true

POLITICÓN Caso contra director de VANGUARDIA alerta al Gobierno Federal por extorsión institucional en NL
Salida. El teatro, la música y el arte local protagonizan las actividades culturales del fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? ‘El Seductor’ con Humberto Zurita y Chantal Andere, tributo a la música de Disney y teatro local
Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles

Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza ‘verificable’ contra cárteles
Experiencia. La periodista compartió en redes su experiencia gastronómica en uno de los restaurantes más emblemáticos de Saltillo.

¡Lo presume en redes! ‘Conquista’ el cabrito de Saltillo a Matilde Obregón
Esto es lo que hay que saber sobre ellos.

Hombres jóvenes, y poquísimas mujeres: los nuevos multimillonarios de la IA
Manifestantes en Mineápolis protestan contra las acciones de los agentes del ICE tras la muerte de Renee Nicole Good, portando banderas y pancartas que exigen el fin de la agencia.

Ante la presión para investigar a la viuda de la víctima del ICE, 6 fiscales renunciaron