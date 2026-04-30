Aseguran condiciones de seguridad para campañas y jornada electoral en Saltillo

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Aseguran condiciones de seguridad para campañas y jornada electoral en Saltillo
    Autoridades municipales aseguran condiciones de seguridad durante campañas y la jornada electoral en Saltillo. HÉCTOR GARCÍA

El alcalde Javier Díaz afirma que habrá vigilancia para que candidatos y ciudadanos participen sin contratiempos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que se implementarán medidas para que el proceso electoral del 7 de junio se desarrolle en un ambiente de paz.

“De parte de nosotros seguiremos trabajando para garantizar la paz, tranquilidad y la seguridad de las familias saltillenses, para que este tema de campaña y el proceso electoral pueda transcurrir con normalidad”, señaló.

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Destacó que es fundamental que la ciudadanía se sienta segura al acudir a votar. “Que las y los saltillenses estén en la posibilidad de acudir a las urnas el 7 de junio sin ningún inconveniente”, puntualizó.

Asimismo, subrayó que el mes de mayo será clave para quienes buscan el voto. “Quienes vayan a andar solicitando el voto, recorriendo las calles, puedan hacerlo con normalidad, seguridad y tranquilidad”, comentó.

Para el munícipe, la movilidad segura es un derecho de todos. Señaló que estas condiciones deben mantenerse durante todo el proceso electoral.

Finalmente, resaltó la relevancia de este entorno para el país. “Cuando se pueden realizar este tipo de actividades con tranquilidad y seguridad, es un punto importante para la democracia”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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